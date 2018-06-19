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19 Haziran 2018 18:12

Başbakan Avrupa Birincisi gençlerle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, “Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork” adlı biyoloji projesi Avrupa Birincisi olan lise öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz’i kabul etti.

Başbakan Avrupa Birincisi gençlerle buluştu

19 Haziran 2018 18:12


Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ile yaptığı toplantı sonrasında, Avrupa Birliği tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında, “Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork” adlı biyoloji projesi ile 28 ülkeden 438 projeyi geride bırakarak Avrupa Birincisi olan Özel Ege Lisesi öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz ve ailelerini kabul etti.


Başbakan Yıldırım, Leyla ve Berna’nın başarılarının Türkiye’nin göğsünü kabarttığını söyledi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve aileleri başarılarından dolayı tebrik eden Başbakan Yıldırım, “Kanserden yılda 13 milyon dolayında kişi hayatını kaybediyor. Ama erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu da yaptığınız işin çok anlamlı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.




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