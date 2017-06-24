Başbakan Binali Yıldırım partililerle bayramlaştı

İki günlük ziyaret kapsamında dün İzmir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Balçova Kaya Termal Otel’de AK Parti İl Teşkilatı ile bayramlaştı. Bayramlaşma programına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ile partililer katılırken, partililere hediye paketleri ile kahve dağıtıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 1,5 saat süren bayramlaşmanın ardından bir şehidin evini ziyaret edecek.