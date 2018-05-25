Başkan Arslan, yerel yönetimleri anlattı

sınıf öğrencileri, sosyal bilimler dersi yerel yönetimler konusunu uygulamalı olarak Çiğli Belediyesinde öğrendi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan minik öğrencilere belediyeciliği anlattı.

Çiğli Ataşehir Mahallesinde bulunan kolejin öğrencileri yerel yönetimler konusunu öğrenmek için Çiğli Belediyesini ziyaret etti. Okul Müdürü Arzu Eygi ve öğretmenler Çiçek Uzunkavak Aksey, Nihal Mert ve Sibel Akuygur ile birlikte okula gelen 37 öğrenci önce belediye birimlerini gezdi. Başkan yardımcıları ve müdürlükleri gezerek bilgi alan öğrenciler daha sonra belediye meclis salonunda Başkan Hasan Arslan’ı dinledi. Önce belediye çalışmalarının anlatıldığı slayt gösterisini izleyen minikler daha sonra belediye hizmetlerini Başkan Arslan’dan dinledi. Öğrencilerin yoğun sorularına cevap veren Arslan, ana hizmet başlıkları altında bugüne kadar gerçekleştirilen hizmet ve projeleri, gelecekte yapılması planlanan projeleri detaylı anlattı.

Çiğli Belediyesi olarak farklı hizmet alanlarında çalıştıklarını ve bu çalışmaları başkan yardımcıları ve müdürleri vasıtasıyla daha rahat yönettiğini anlatan Başkan Arslan, “Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, muhtaçlar ve iş arayanlar için birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Bir belediye başkanı, ilçesinde yaşayan her vatandaş için iyi ve yararlı işler yapmak ister. Ben de her belediye başkanı gibi ekibimle beraber Çiğli için durmadan, yılmadan çalışıyorum. ÇİBEM projesiyle öğrencilerimize ders imkanı sağlıyoruz. Kültür sanat alanında kurslar düzenliyoruz, spor kulüplerini destekliyoruz. Yaşlımızın, engellimizin, maddi yetersizlik yaşayan vatandaşımızın yanındayız. İş bulamayan Çiğlili vatandaşlarımız için fabrika ve şirketlerle iş birliğine gidiyoruz, iş bulmalarına aracılık ediyoruz. Yani kısacası sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet ve projeyi bir arada yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz” dedi.