Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 10:00

Başkan Arslan, yerel yönetimleri anlattı

Çiğli’de faaliyet gösteren bir kolejin 4.

Başkan Arslan, yerel yönetimleri anlattı

25 Mayıs 2018 10:00

sınıf öğrencileri, sosyal bilimler dersi yerel yönetimler konusunu uygulamalı olarak Çiğli Belediyesinde öğrendi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan minik öğrencilere belediyeciliği anlattı.


Çiğli Ataşehir Mahallesinde bulunan kolejin öğrencileri yerel yönetimler konusunu öğrenmek için Çiğli Belediyesini ziyaret etti. Okul Müdürü Arzu Eygi ve öğretmenler Çiçek Uzunkavak Aksey, Nihal Mert ve Sibel Akuygur ile birlikte okula gelen 37 öğrenci önce belediye birimlerini gezdi. Başkan yardımcıları ve müdürlükleri gezerek bilgi alan öğrenciler daha sonra belediye meclis salonunda Başkan Hasan Arslan’ı dinledi. Önce belediye çalışmalarının anlatıldığı slayt gösterisini izleyen minikler daha sonra belediye hizmetlerini Başkan Arslan’dan dinledi. Öğrencilerin yoğun sorularına cevap veren Arslan, ana hizmet başlıkları altında bugüne kadar gerçekleştirilen hizmet ve projeleri, gelecekte yapılması planlanan projeleri detaylı anlattı.


Çiğli Belediyesi olarak farklı hizmet alanlarında çalıştıklarını ve bu çalışmaları başkan yardımcıları ve müdürleri vasıtasıyla daha rahat yönettiğini anlatan Başkan Arslan, “Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, muhtaçlar ve iş arayanlar için birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Bir belediye başkanı, ilçesinde yaşayan her vatandaş için iyi ve yararlı işler yapmak ister. Ben de her belediye başkanı gibi ekibimle beraber Çiğli için durmadan, yılmadan çalışıyorum. ÇİBEM projesiyle öğrencilerimize ders imkanı sağlıyoruz. Kültür sanat alanında kurslar düzenliyoruz, spor kulüplerini destekliyoruz. Yaşlımızın, engellimizin, maddi yetersizlik yaşayan vatandaşımızın yanındayız. İş bulamayan Çiğlili vatandaşlarımız için fabrika ve şirketlerle iş birliğine gidiyoruz, iş bulmalarına aracılık ediyoruz. Yani kısacası sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet ve projeyi bir arada yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç