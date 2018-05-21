Başkan Karabağ, Balıkesirlilerle oruç açtı

Etkinlikteki konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Karabağ, “Türkiye’min taşına toprağına kurban olurum” dedi.

Bayraklı Havuz Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına Balıkesirliler aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi. İftara ev sahibi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç da katıldı. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte ezan sesiyle birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Yemeğin ardından misafir belediye başkanları söz alarak hemşehrilerine seslendi. Konuk, Yılmaz ve Kılıç Balıkesirlilere sağladığı desteklerden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ ise “Ben hep böyle günleri arzu ediyorum. Sebebini söyleyeyim. Biz Egeliler halay, horon bilmeyiz. Zeybek oynarız. Pek el ele tutuşmayı bilmeyiz. Ama bizim bu ülkenin bütünlüğü ve gerçek yurtseverleri sahip çıkılması gerektiği yerlerde bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işin partisi yok. Nasıl Yunan’a ilk kurşun İzmir’den, Ege’den, son kurşun da İzmir’den 9 Eylül’den atılmışsa, demek ki bu ülkenin mihenk taşı kırmızı beyaz Balıkesir ve İzmir. Ben Balıkesir’in taşına toprağına kurban olurum. Ben İzmir’in taşına toprağına kurban olurum. Türkiye’min taşına toprağına kurban olurum” dedi.