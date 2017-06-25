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25 Haziran 2017 15:01

Başkan Karabağ bayram geleneğini sürdürdü

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da eşi Bahriye Karabağ ile birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Karabağ bayram geleneğini sürdürdü

25 Haziran 2017 15:01

Bayram namazını Fatih Camisi’nde kılan Karabağ, sonrasında vatandaşların bayramlarını tebrik etti.


Başkan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ, 2009 yılından itibaren geleneksel bayram ziyaretlerine Suna Güzel’in Körfez Mahallesi’nde bulunan evi ile başladı. 2015 yılında Foça yolu dönüşünde bir kızını kaybeden diğer kızı da yatalak hasta olan Selin Güzel’i ziyaret eden başkan Karabağ, "Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" dedi. Başkan Karabağ buradaki ziyaretinin ardından Postacılar Mahallesi’nde oturan Zöhre Benk’in evine konuk oldu. Benk ailesinin bayramını kutlayan Başkan Karabağ, aile ile uzun uzun sohbet etti, daha sonra Buca ilçesinde yaşayan Gülizar Akyüz’e bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ son olarak ise Şehri Tuğcular’ın evine misafir olarak bayramlarını kutladı.



İyi bayramlar diledi


Başkan Karabağ, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramını kutlayarak, "2009’dan beri bayramların ilk günü ev ziyareti yapıyoruz, bugün Selin’in annesini ziyaret ettik.Selin bir kaza sonucu rahatsızlanmış yatıyor. İnşallah o kısa zamanda yürüyecek, fizik tedavi sonucunda biz de elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun“ dedi.




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