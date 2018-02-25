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25 Şubat 2018 10:53

Başkan Karabağ’ın acı günü

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gören dayısı Ersan Eroğlu, hayatını kaybetti.

Başkan Karabağ’ın acı günü

25 Şubat 2018 10:53



Başkan Karabağ’ın kansere yenik düşen dayısı Ersan Eroğlu (77), uzun süredir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Eroğlu’nun cenazesi Çiçek Mahallesi Sefa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, iş dünyası temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.




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