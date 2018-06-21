Başkan Kocaoğlu, “İzmir yaptı, Türkiye de yapabilir”

Her gittiği yerde halkın sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kocaoğlu, “14 senede ülkenin en borçlu belediyesini ekonomisi en güçlü belediye haline getirdiysek, Türkiye de bunu başarabilir” dedi.

Zamanının büyük bölümünü şantiye ve yatırımların takibine ayıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, diğer taraftan da ilçelere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Son olarak Kınık ve Dikili’ye giden Başkan Kocaoğlu, esnafla ve bölgede yaşayan halkla buluştu, dertlerini dinledi. 24 Haziran’da yapılacak seçimin siyaseti ülkesi ve milleti için yapanlarla kendileri ve yandaşları için yapanlar arasındaki bir seçim olacağını söyleyen Başkan Kocaoğlu, herkesi oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı ekonomik krizin altından kalkacak güce sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “14 senedir Norveç kadar nüfusu olan İzmir’i yönetiyorum. Türkiye’nin en borçlu belediyesiyken kredibilitesi en yüksek belediye haline geldik. Kentin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için geceli gündüzlü çalıştık. Görevimiz olan olmayan her işe koştuk” dedi.

Ülke insanının refah düzeyini ve yaşam standardını yükseltmeyi, karnını doyurmayı düşünen her iktidarın tarım sektörünü büyütmek için çalışması gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Biz son 14 yılda İzmir tarımını yüzde 7,5 büyüttük. Bir belediye sınırlı imkanlarıyla ben tarımı büyüteceğim diye yola çıkıp, Türkiye ortalamasının 2,5 katı büyütebiliyorsa, bu iş olabiliyor demektir. 81 vilayette 900 küsur kazada teşkilatı olan Tarım Bakanlığı’nın yaptıkları ortada, bir de bizim başardıklarımız. Uyguladığımız birçok proje Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendiriyor. Şöyle iddia ediyorum: Eskişehir Belediye Başkanımız küçük bir ilin nasıl turizm ve hizmet sektöründe kalkındırılacağını, bozkırda bir vahanın nasıl yaratılacağını gösterdi. Biz de bir metropolde her türlü sektörün olduğu bir kentin nasıl 14 senede kalkındırılabildiğini dünya aleme gösterdik. Bu örnekler Türkiye’de belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini gösteren somut örneklerdir.”

“İzmir kitapları geliyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu beraatla sonuçlanan Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kumpas davasındaki, iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararı içeren metinleri kitap haline getirerek bastıracaklarını da belirterek, “Bütün belediyelere dağıtacağız. Bir belediye başkanı ve bürokrat için ders kitabı gibi faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca İzmir’in kalkınması için yaptığımız çalışmalar da 20 akademisyen tarafından 5 ayrı kitapta toplandı. Bunların dışında 2 ayrı kitap daha hazırlanıyor. Toplam 7 kitapta ’İzmir Modeli’ kapsamında hiçbir belediyenin bu güne kadar uygulamadığı kentin standartlarına ilişkin özgün projelerimizi anlatıyoruz” diye konuştu.