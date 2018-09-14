Başkan Kocaoğlu, yerin 30 metre altından seslendi

Türkiye'nin en güçlü raylı sistem ağına sahip kenti İzmir, yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 milyar 27 milyon TL'ye ihale edilen F. Altay-Narlıdere metrosunun şantiyesini ziyaret ederek tünel çalışmasını inceledi. Yerin 30 metre altına inen Başkan Kocaoğlu, “Şu anda Türkiye'de kaynağı hazır ender inşaatlardan birini yürütüyoruz. Çalışan ekip sayısını 6'ya çıkarıp iki dev kazıcıyla çift yönden devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

İzmir'in 180 km'ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. Haziran ayında temeli atılan ve ihale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan F. Altay- Narlıdere hattının yapım çalışmaları hazırlık aşamasının tamamlanmasıyla hız kazanmaya başladı. 7,2 kilometrelik hattaki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için metro şantiyesine giden Başkan Aziz Kocaoğlu, devam eden tünel çalışmalarını inceledi.

30 metre derine indi

Çalışmaların hızlı bir tempoda sorunsuz bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Üçyol-Üçkuyular metrosunun yapımını tamamladıktan sonra hattı Narlıdere'ye uzatmak için proje ve zemin etütlerini sonuçlandırıp inşaat ihalesini yapmıştık. Kredi olanaklarını da tamamladık. Şantiye kuruldu, tünel kazılmaya başlandı” dedi. İlk defa ziyaret ettiği şantiyede, 30 metre derinlikte proje ekibinden bilgi alan Başkan Kocaoğlu, “Tünel inşaatları, bilinmezliğin çok olmasından dolayı karşınıza çıkan sorunları çöze çöze, çözüm üreterek ilerliyor. Şu anda Türkiye'de kaynağı hazır ender büyük inşaatlardan birini yürütüyoruz. Bir aksilik olmazsa 3,5 sene içinde Üçkuyular'dan Narlıdere'ye yolcu taşımaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

6 ekip birden çalışacak

Türkiye'de son dönemde metro inşaatlarının yavaşlaması nedeniyle piyasada bulunan deneyimli ekiplerin bu projede görev yaptığını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de bu fırsatı değerlendirerek önümüzdeki günlerde 6 ayrı ekibe çıkacağız. Bu işimizi hızlandıracağımız anlamına geliyor. TBM ya da halk arasında köstebek denilen iki dev kazıcıyla çift yönden faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bu da işin hızlanmasında ve biraz daha kısa zamanda bitmesinde katkıda bulunacak. Son teknolojiyle, aklın ve bilimin rehberliğinde metromuzu yapmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi metro inşaatı konusunda çok deneyim kazandı. Bunun semeresini bundan sonraki projelerimizde toplayacağız.”

“Yeraltı canavarı” günde 20 metre kazacak

TBM (tünel açma makinesi) kullanılarak derin tünelle geçilecek 7,2 kilometrelik metro güzergahında bu sayede muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma inecek. Sektörde “yeraltı canavarı” olarak da tanımlanan makinelerle, Narlıdere Tünelinde günde 20 metrelik kazı çalışması yapılacak. 42 ay olarak planlanan yapım sürecinin sonunda Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşacak.

Devam eden çalışmalar kapsamında Balçova bölgesinde yer alan şaft kullanılarak tünel açma imalatlarına başlandı. NATM (Yeni Avusturya Metodu) ile ilk istasyon olan Balçova İstasyonuna kadar olan bölgenin mevcut hatta bağlantısı sağlanacak. Balçova Ata Caddesi kavşağında yer alan TBM için açılacak şaftta da imalatlar son hızla devam ediyor. Yıl sonuna doğru TBM'nin şafttan indirilerek kazıya başlaması hedefleniyor. Çağdaş İstasyonu'nda ise NATM yöntemi ile açılacak bağlantı ve peron tünelleri için şaft imalatları son hızla devam ediyor. Çağdaş İstasyonu, Güzel Sanatlar İstasyonu, Narlıdere İstasyonu, Siteler İstasyonu ve şaft alanlarında inşaat çalışmaları başladı. Diğer istasyonlarda da önümüzdeki günlerde şaft imalatlarına başlanılarak toplamda NATM tünelleri ve şaft imalatları için 6 ayrı ekiple birlikte çalışmalara devam edilecek.