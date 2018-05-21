Başkan Kocaoğlu’ndan Butaris’e: “Yanındayız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aşırı sağcı bir grubun saldırına uğrayan Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris’e “Geçmiş olsun” dileklerini iletti; sevgi ve dayanışma mesajı yolladı.

Televizyon kanallarında yayınlanan görüntüleri dehşet ve üzüntüyle izlediğini belirten Başkan Kocaoğlu, Türk-Yunan yakınlaşmasının savunucularından Butaris’e yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Komşu halklar arasında dostluk ve kardeşliği geliştirmeye yönelik çabalarınızın, tarihi kin ve düşmanlık üzerinden okuyan bu bağnazlığın üstesinden geleceğine inancım tamdır. Barışı savunmak korkakların değil cesur insanların işidir. Tıpkı sizin gibi. Bizler her türlü tehdide rağmen, tarihimizin ve aynı coğrafyadaki birlikteliğimizin oluşturduğu ortak kültür ve birikimin çok değerli bir sentez olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimi ve İzmir halkının sevgi ve dayanışma mesajlarını iletirken, karşı yakadaki kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim.”