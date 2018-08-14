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14 Ağustos 2018 15:12

Başkan Özdemir: "Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlıyız"

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendikada yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin son zamanlarda küresel emperyalizmin ekonomik kuşatmasına ve terör saldırılarına maruz kaldığını belirterek, "Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlıyız.

Başkan Özdemir:

14 Ağustos 2018 15:12

Küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.


Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, dolara yönelik operasyonun ardından sendikada basın açıklaması yaptı. "Türkiye’nin ekonomisine, üretimine, emek ve alın teriyle elde edilmiş birikimlerine yönelik bu saldırılar; ahlak dışıdır, hukuk dışıdır, demokrasi dışıdır, gayri meşrudur" diyen Başkan Özdemir, "Bizler emeğimizi, alın terimizi insanımızın hizmetine sunan, milletimizin sağlığı ve esenliği için 7/24 ülke için nöbet tutan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu kirli savaşı lanetliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yararı için alınan kararların arkasında olacağımızı, küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.


Özdemir, "Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlıyız. Çalışkan, fedakâr, vatansever sağlık çalışanları olarak tam bağımsız bir Türkiye için yüksek ideallerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerini emeğimizle, alın terimizle ve bütün varlığımızla destekleyeceğiz. Sağlıkta Yeni Türkiye’nin liderlik potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu bağlamda kendi çalışma alanımızda Türkiye’yi milli üretim, milli teknoloji, milli ekonomi hedeflerine ulaştırmak için daha fazla gayret gösterecek, daha fazla alın teri dökeceğiz. Biliyoruz ki, Türkiye’nin mücadelesi, sadece Misak-ı Milli sınırları içine sığan bir istiklal mücadelesi değil, insanlığı esaretten kurtaracak bir istikbal mücadelesidir. Türkiye, emperyalist zulme karşı dünya mazlumların umududur. Küresel sömürü düzeninin ölüm kusan karanlığını yırtacak adalet, huzur ve barış medeniyetinin temsilcisidir. Şanlı tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, millet olarak, küresel barışa, adalete, insani değerlere sonuna kadar bağlı kalacağız. Gerektiğinde bu uğurda küresel şer odaklarına karşı bütün varlığımızla savaşmaktan da geri durmayacağız. Milletimizle birlikte, güzel yarınlar için her türlü mücadeleye ve fedakarlığa hazırız. 28 Şubattan 15 Temmuz’a kadar türlü darbe girişimleri, ihanet senaryolarının üstesinden geldik. Daha da güçlendik, daha da kenetlendik. Bugün de emperyalizmin oyununu boşa çıkarmak için daha güçlüyüz, daha kararlıyız.Sadece Türkiye değil, dünyanın bütün emekçileri kapitalist Amerika’ya karşı birleşmeli sömürgeci çarklara su taşıyanlara taviz vermemeli, ekmeği ve emeği hedef alan küstah Amerika’nın çirkin kalkışmasına karşı onurlu bir direniş içinde olmalıdır" diye konuştu.




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