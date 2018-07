Başkan Soylu ve MÜSİAD Başkanı Ülkü’den 15 Temmuz mesajı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ikinci yılında Konak Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Menderes’ten yoğun bir katılım gerçekleştireceklerini belirten Başkan Soylu, gelmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz araç kaldıracaklarını belirtti.

15 Temmuz’un bir milletin yeniden doğuşu olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "2 yıl önce 15 Temmuz’da hain terör örgütü FETÖ’ye karşı millet iradesinin gücü ortaya kondu. Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle halkın gücünün üstünde bir güç olmadığının en net örneğini yaşadık 15 Temmuz’da. O yüzden her 15 Temmuz’da gerçekleşen etkinliklere Menderes halkı olarak yoğun katılım sağlıyoruz. Bu yılda İzmir Valiliğimiz tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Konak Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde Menderes olarak yerimizi alacağız. Vatandaşlarımız için gerek mahallelerimizden gerekse ilçe merkezimizde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Parkı’mızın önünden araçlarımızı ücretsiz olarak kaldıracağız. Tüm vatandaşlarımızı Konak Meydanı’ndan her sene yaptığımız gibi dünyaya birlik ve beraberlik mesajımızı hep birlikte vermeye davet ediyorum" dedi.

MÜSİAD Başkanı Ülkü’den 15 Temmuz mesajı

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü de, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türk milletinin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini, 15 Temmuz’daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Ülkü, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. FETÖ’nün organize ettiği bu kanlı saldırı, şanlı Türk Milleti’nin güçlü iradesiyle bertaraf edilmiş, eli kanlı FETÖ militanları hain emellerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir. Darbelerin ve seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden biri Türkiye’dir. Türk milletinin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. Gittiğimiz her ülkede, memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin lüks değil, zaruri olduğunu ve milli irade karşısında yükselen her harekete karşı durmak gerektiğini anlattık" şeklinde konuştu.