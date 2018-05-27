Başkan Soylu’dan Başkan Kocaoğlu’na yol eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menderes’e yol krizi yaşattığını belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu eleştirdi.

Yaklaşık bir yıldır Menderes’te yol krizini yaşandığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Menderes’te yaşanan yol krizini sağır sultan bile biliyor artık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun Menderes’e yaptığı zulüm artık herkesin dilinde. Biz Menderesliler olarak bunun zaten farkındaydık. Seçim arefesinde başlatılan gölge oyunlarıyla bizi vatandaşımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama bunda başarılı olamadılar. Çünkü benim Menderesli hemşehrim yapılan oyunun farkında. Aylardır sözde hizmet verdiklerini ifade edenler yolları kazıp bırakıp, bozuk, çukurlu yollara bizi mahkum etti. Defalarca mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen bizi duymazlıktan, görmezlikten geldiler. Sonunda yaşadığımız sıkıntıya kendimiz çözüm olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken işi biz yapmaya başladık. Çünkü biz bugüne kadar kimsenin gölgesinde kalmadık, kimsenin de gölgesi olmadık. Vatandaşımızın karşısına hep verdiğimiz sözlerle ve bu sözleri tutarak çıktık. İlçemizde ki bozuk, çamurlu, çukurlu yolların tarih olacağını, yerini kullanışlı, modern yollara bırakacağını söyledik ve ne söylediysek yine yerine biz getiriyoruz. İlçemiz hak ettiği değere bizimle kavuşuyor. Gölge oyunlarını yapanlar da şunu iyi bilsinler ki biz buradayız ve Menderes’i kimsenin oyununa alet etmeyeceğiz” dedi.

“Menderes’i siyasete alet etmeyin”

Haberlere yansıyan olayların çarpıtıldığını ifade eden Başkan Soylu, “Aylardır yaşadığımız sıkıntılara sessiz kalınması, görmezden gelinmesi nedeniyle ilçemizde asfalt seferberliği başlattık. İlçe merkezimizde olduğu gibi olayın yaşandığı İbrahim Turan Caddesi’nde de yapılacak çalışmalar için ihaleye çıktık. Bunun öncesinde ise gerekli kurumlara yapacağımız çalışmayla ilgili bilgileri de aktardık ve 15 Ocak tarihi sonrası belirtilen noktalarda herhangi bir çalışmaya izin verilmeyeceğini belirttik. Aylardır sesimizi duymayanlar bizi görmezden gelenler, ne hikmettir ki bizim başlattığımız çalışmalar sonrası sözde Menderes’i önemsiyormuş gibi bir çaba içine girdiler. Gelinen noktada İbrahim Turan Caddesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaya başladıkları bilgisini aldık. Bilgiyi alır almaz da hemen alana gittik. Bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçmeye tenezzül dahi etmeyenler ilçemizde çalışma yapacaklarını ifade ettiler. Menderes Belediye Başkanı olarak Mendereslilerin sesiyim ve Mendereslilerin sesi olarak onlara soruyorum; bugüne kadar neredeydiniz? Bizim çağrılarımıza neden sessiz kaldınız? İbrahim Turan Caddesi ve planladığımız birçok noktada çalışmaları Menderes Belediyesi olarak biz yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimseyi kandırmasın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmir’in padişahı değildir. Kafasına göre istediği yeri kazamaz, kazdığı gibi de aylarca açık bırakamaz. Yeter, Menderesi ve benim Menderesli hemşehrilerimi siyaset oyunlarınıza artık dahil etmeyin. Haberlerde tehditten bahsediyorlar. Neyi kimi tehdit etmişim? Söylediğim tek bir şey var; ben size burada çalışma yaptırmam. Evet yine söylüyorum. Menderes’te siyasi oyunlar içinde hizmet vermek isteyenlere geçit vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.