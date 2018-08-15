Başkan Yıldırım: "Saldırılar ahlak dışıdır, hukuk dışıdır"

Türkiye’nin ekonomisine, üretimine, emek ve alın teriyle elde edilmiş birikimlerine yönelik bu saldırılar; ahlak dışıdır, hukuk dışıdır, demokrasi dışıdır, gayri meşrudur" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, dolara yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, bu tür saldırıların ahlak dışı ve hukuk dışı olduğunu ifade ederek, "Bizler emeğimizi, alın terimizi insanımızın hizmetine sunan, milletimizin sağlığı ve esenliği için 7/24 ülke için nöbet tutan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu kirli savaşı lanetliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yararı için alınan kararların arkasında olacağımızı, küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlıyız. Çalışkan, fedakâr, vatansever sağlık çalışanları olarak tam bağımsız bir Türkiye için yüksek ideallerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ekonomisine, üretimine, emek ve alın teriyle elde edilmiş birikimlerine yönelik bu saldırılar; ahlak dışıdır, hukuk dışıdır, demokrasi dışıdır, gayri meşrudur"dedi.

Yıldırım, "Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerini emeğimizle, alın terimizle ve bütün varlığımızla destekleyeceğiz" diyerek, sağlıkta Yeni Türkiye’nin liderlik potansiyeline yürekten inandıklarını kaydetti.Yıldırım, "Bu bağlamda kendi çalışma alanımızda Türkiye’yi milli üretim, milli teknoloji, milli ekonomi hedeflerine ulaştırmak için daha fazla gayret gösterecek, daha fazla alın teri dökeceğiz. Biliyoruz ki; Türkiye’nin mücadelesi, sadece Misak-ı Milli sınırları içine sığan bir istiklal mücadelesi değil, insanlığı esaretten kurtaracak bir istikbal mücadelesidir. Türkiye, emperyalist zulme karşı dünya mazlumların umududur. Küresel sömürü düzeninin ölüm kusan karanlığını yırtacak adalet, huzur ve barış medeniyetinin temsilcisidir. Şanlı tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, millet olarak, küresel barışa, adalete, insani değerlere sonuna kadar bağlı kalacağız. 28 Şubattan 15 Temmuz’a kadar türlü darbe girişimleri, ihanet senaryolarının üstesinden geldik. Daha da güçlendik, daha da kenetlendik" şeklinde konuştu.