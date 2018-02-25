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25 Şubat 2018 17:32

Başkan Yiyitalp evlendi

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Salih Yiyitalp, hayatını Seda Aydın ile birleştirerek evliler kervanına katıldı.

Başkan Yiyitalp evlendi

25 Şubat 2018 17:32



Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen düğün törenine; Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmetali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Volkan Gürler, belediye meclis üyeleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ile bazı ilçe oda başkanları, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, DSP Aliağa İlçe Başkanı Osman Ömür Kocabıyık, İYİ Parti Aliağa İlçe başkanı Yücel Karaşan, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, iş dünyası, sanayiciler, genç çiftin yakınları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Çiftlerin nikahlarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kıyarken, nikah şahitliklerini ise İESOB Başkanı Zeki Mutlu ile Ecril Adıgüzel yaptı.



Nikah töreninde konuşan Belediye Başkanı Acar, evlilik müessesesinin önemini anlatıp eşlerin birbirlerini iyi anlamaları ve fedakar olmaları ile mutlu hayat sürdürülebileceğini ifade etti. Acar, törenin ardından nikah cüzdanını Seda Yiyitalp’a teslim etti. Nikah işleminin ardından Yiyitalp çifti ve nikah şahitleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dans etti. Yiyitalp çiftinin güzel bir ev sahipliği örneği gösterdiği düğün merasiminde genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, iş ve siyaset dünyası ile Aliağa halkını bir araya getiren düğünde, katılımcılar hoşça zaman geçirdi.




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