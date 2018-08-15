Başkan Yiyitalp’dan sürücülere bayram uyarısı

Başkan Salih Yiyitalp, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri, sinirlerine hakim olmaya, hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya çağırdı. Başkan Salih Yiyitalp, “Her bayram öncesi ve sonrasında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve alınmayan önlemlerden dolayı meydana gelen trafik kazaları, yüzlerce ailenin bayram coşkusu ve mutluluğunu mateme çevirmekte, sevinçler göz yaşına dönmektedir. Bayram ziyaretleri, taziye ziyaretlerine dönüşmekte. Geçen sene 10 günlük Kurban Bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşımız trafik kazalarında vefat etmiş, yaklaşık 500 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Ne yazık ki, bayramlarda karayollarımız, kan gölüne dönüşmektedir. Her bayram öncesi alındığı açıklanan tedbirler ve önlemler tam anlamıyla uygulanmadığı gibi, vatandaşlarımız da yaşananlardan ders almamaktadır.” dedi.

Sürücüleri trafik kurallarına uyarak dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya çağıran Yiyitalp, uzun seyahatlerde en az 3 saatte bir mola verilmesi gerektiğini kaydetti. Yiyitalp; ”Kurban Bayramı öncesinde özellikle yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz araçlarının genel bakımını yapmalı. Lastiklerin bakımı ve far ayarları kesinlikle ihmal edilmemeli. Araç lastikleri güvenli bir sürüş için can simididir. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Sürücüler, sıcak havanın olumsuz şartlarını göz önünde bulundurmalı. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerini takmalı, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 45, ağır yaralanmalarda ise, yüzde 50 oranında azalma sağladığı unutulmamalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre; ölümle sonuçlanan her 3 kazadan birinin aşırı hızdan kaynaklandığını sürücülerimiz bilmelidir. Araç sürücüleri yüksek hız limitinin görme ve algılama yeteneğini olumsuz etkilediğini, ayrıca hızlı limitini aşarak kaza yapan araçlarda yaralanma ve ölüm riskinin çok yüksek olduğunu bilmelidir. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. Sürücülerimiz trafikte bir birlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır.” şeklinde konuştu.