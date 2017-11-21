Basmane Günleri başladı

Bölgenin kültür mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen "Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri" Basmane Garı’nda açılışı yapılan resim, fotoğraf ve uygulamalı eserlerin yer aldığı sergiyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD ve İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası işbirliğiyle düzenlediği 5. Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri başladı. Basmane semtinde bulunan kültür varlıklarının ve tarihi dokunun tanıtılması, korunması ve koruma bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler 26 Kasım Pazar gününe dek devam edecek. Uzman bilim, kültür insanları ve araştırmacılarla yapılacak söyleşileri sanatsal etkinliklerle destekleyip çevre, tarih ve kentleşmeye dair sorunları yerinde gözlemlemeyi amaçlayan Basmane Günleri’ne, tarihi Basmane Garı ev sahipliği yapıyor. Etkinliklerin ilk gününde “Basmane İzmir’in Misafirhanesidir" başlıklı fotoğraf sergisinin yanı sıra, Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin "Basmane Tasarım Projeleri" sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre Koruma Müdürlüğü’nün "Basmane ve Çevresi Tasarım Projeleri" sergisi, Mihriban Yanık’ın "Gravürlerde İzmir" sergisi, "Basmane Adını Basma Fabrikalarından Alır" başlıklı "İzmir Yazmaları" sergisinin açılışı yapıldı. Nuri Pınar’ın ebru uygulamaları ve saz ustası Feridun Emre’nin uygulamalı sergisi de hafta boyunca ilgi duyanlar için Basmane Garı’nda İzmirlilerle buluşacak.