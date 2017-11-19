Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 16:32

Batma tehlikesi geçiren göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız adasına bir şişme bota 77 binerek kaçmaya çalışan göçmenler batma tehlikesi geçirdi.

Batma tehlikesi geçiren göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

19 Kasım 2017 16:32

Göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, saat 08.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Bir şişme bota 77 kişi birden binen kaçak göçmenler, batma tehlikesi geçirdiler. Sahil Güvenlik ekipleri batma tehlikesi geçiren şişme bota müdahale ederek, kaçak göçmenleri kurtardılar. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler ve yedeğe bağlanan şişme bot Çeşme iskelesine getirildiler. Suriye, Kongo ve Nijerya uyruklu göçmenler, ıslak giysilerini çıkararak kurutmak için iskele korkuluklarına astılar. Göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi, Müdürlüğü’ne gönderilecekleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç