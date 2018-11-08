Bayraklı, Atatürk'ü andı

Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde özel bir konser düzenledi. TRT Ankara Radyosu'ndan Ayşe Taş'ın misafir sanatçı olarak sahne aldığı gecede Atatürk'ün sevdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi Anadolu Salonunda düzenlenen konsere Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Sanat Müziği Korosunu şef Dr. Halil Altınköprü'nün yönettiği konserde özellikle Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler hep bir ağızdan söylendi. Gecenin ikinci bölümünde ise TRT Ankara Radyosu sanatçısı Ayşe Taş sahne aldı. Taş, söylediği şarkılarla salonu dolduran binlerce sanatsevere muhteşem bir gece yaşattı. Sanatçı şarkılarının bir bölümünü salonda seyircilerin arasında seslendirdi. Etkinliğin bir bölümünde sahneye çıkan dansçılar da performanslarıyla geceye renk kattı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Salon kırmızı beyaz Türk Bayraklarıyla donandı. Konserin sonunda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, koroyu ve saz ekibini performanslarından dolayı tebrik etti.

"Bayraklı'da oluyorsa, Türkiye'de de olacak"

Başkan Karabağ, “Bu dönemin son 10 Kasım'ıydı. Çok sanatçı kardeşimizi getirdik buraya. Çok değerli sanatçılarımız. Burası cumhuriyetin başkenti. Cumhuriyetin kalesi. Bu arkada bir resim var. Bu resimde olanlar bir el kaldırsın. 6 bin kişi zeybek oynadı. Vücutlarıyla bu resmi yaptılar, gövdelerini koyarak. Kendinizi bir alkışlayın. Bayraklımızda 60 cami 50 okul var. Biraz önce inançlı bir şekilde cumhuriyeti koruyacağımızı söylediniz. Çok muhafazakar bir vatandaş kesiminin yaşadığı bir ilçedir Bayraklı ama Türkiye'de ses getiren Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini işte böyle bir tabloda buradaki insanlar yapıyor. Demek ki, Bayraklı'da oluyorsa Türkiye'de de olacak. Önümüz seçim. Ağzına Atatürk'ü almayanlar benim için makbul belediye başkanları değildir. Öyle değil mi? Ne mutlu 'Atatürkçüyüm' diyene, Ne mutlu 'cumhuriyetçiyim' diyene, ne mutlu 'Türkiyeliyim', 'Türk'üm' diyene” dedi. Gece 10'uncu yıl ve İzmir marşlarının hep bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.