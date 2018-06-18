Bayraklı sağlıkta bir numara

Önceki yılların rekorunu kırarak, en iyi hizmeti vermek için çalışan belediye ekipleri poliklinik, enjeksiyon, pansuman, diş muayenesi, hasta nakil, tansiyon takibi, hasta ziyareti ve cenaze hizmetleriyle vatandaşlardan tam not alıyor.

Adalet ve 75. Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ve Gümüşpala, Nafiz Gürman, Onur mahallerinde açılan diş üniteleri ile son dört yılda 184 bin 680 kişiye ücretsiz sağlık hizmet verdi. Buna göre 96 bin 844 vatandaşa poliklinik (muayene) enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, açlık kan şekeri hizmeti verilirken, 74 bin 625 kişiye ise diş polikliniği muayenesi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi yapıldı. Bayraklı Belediyesi sağlık ekipleri ücretsiz poliklinik, diş tedavisi, evde pansuman, enjeksiyon, hasta nakil gibi birçok hizmetin yanı sıra bin 280 vatandaşı da doktor eşliğinde evlerinde ziyaret ederek önerilerde bulunup, yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirerek ilgili birimlere yönlendirdi. Ayrıca Bayraklı Belediyesi bünyesinde bulunan ambulanslarla 11 bin 931 hasta, poliklinik tedavisi için sağlık kuruluşlarına ve oradan da evlerine güvenli bir şekilde ücretsiz olarak nakledildi. Yaşlı ve yatalak hastaları evlerinden alan ekipler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından yine evlerine geri götürüyor. Bayraklı Belediyesi vatandaşları vefat gibi acı günlerinde de yalnız bırakmadı. Bu kapsamda bin 948 kişinin ölüm raporu ve defin işlemlerini tamamlanarak şehir içi ve şehir dışına 712 cenazenin nakli gerçekleştirildi.

“Hizmete devam edeceğiz”

Sağlık alanında yaptıkları çalışmaların diğer belediyelere örnek olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Özel hastaneleri aratmayan bir hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. İlçemizde doğrudan ya da dolaylı olarak son dört yılda 184 bin 680 vatandaşımız sağlık hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlandı. Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek, onlara yardımcı olabilmek bizi mutlu ediyor. Tüm sağlık hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.