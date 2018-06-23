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23 Haziran 2018 11:36

Bayraklı’da havuza yoğun ilgi

Bayraklı Belediyesi yüzme kursu bu yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor.

Bayraklı’da havuza yoğun ilgi

23 Haziran 2018 11:36

‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ parolasıyla yola çıkan ve geçtiğimiz yıl bin 200 çocuğa yüzme öğreten uzman kadroda 8 eğitmen ve 2 cankurtaran bulunuyor.


Yıllardır binlerce çocuğu havuzla buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ilçe sahilinde bulunan yüzme havuzunda 5 - 16 yaş arasındaki çocuklara bu yıl da haftanın iki günü bir saat eğitimle yüzme dersi vermeye başladı. Yoğun taleple kayıtlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nde devam ederken, kapasitesi dolmak üzere olan kurs kaydı için; yüzebilir onaylı sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf isteniyor. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor. Hafta içi öğrencilere eğitim verilen Bayraklı Belediyesi yüzme havuzundan cumartesi- pazar günleri 08.30 - 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar yararlanabiliyor. Havuzda 8 eğitmen, 2 de cankurtaran görev yapıyor.



“Yüzme bilmeyen kalmayacak”


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çocuklarımıza satrançtan, İngilizceye kadar birçok konuda yıllardır destek veriyoruz. Çocuklarımızın sosyal alanda da aktif olabilmesi için 12 ay spor kursları veriyoruz. Yaz aylarıyla birlikte havuzumuzu da tekrar açtık. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Profesyonel bir ekip havuzda eğitim veriyor. Hocalarımız, cankurtaranımız eşleğinde çocuklarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bayraklı’da bu kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.




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