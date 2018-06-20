Bayraklı’da hedef: 3. şampiyonluk

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekip, 13-15 Temmuz tarihleri arasındaki Gençler Türkiye Şampiyonası’nda yine Bayraklı’nın gururu olacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl Artvin’de gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası için Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi çalışmalarını sürdürüyor. 32 dansçı toplam 45 kişilik ekiple İzmir Zeybek oyunuyla jüri karşısına çıkacak. Bu yıl Gaziemir’de gerçekleştirilen İzmir il birinciliği müsabakasında gençler düzenlemeli dalda İzmir Zeybek oyunlarıyla katıldığı yarışmada birinciliği kazanan ardından da Aydın’da düzenlenen bölge şampiyonasında gençler dalında birincililiği elde ederek finale kalan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi şimdi 2016 ve 2017 yılının Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Artvin’e gidiyor. 13-14-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda hedef 3’te 3 yapmak.

“Bayraklı Belediyesi Halk oyunları ekibi ilçemizin gurur kaynağı” diyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Arkadaşlarımız geçen yıl katıldıkları tüm yarışmalardan şampiyonlukla ayrılmasını bildi. Yine iddialılar. Son iki yılın şampiyonu ünvanıyla Artvin’e gidecekler. Bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz. Tüm ekibe başarılar diliyorum” dedi.