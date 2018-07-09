Bayraklı’da iletişim sorununa uzman desteği

Nafiz Gürman Mahallesi Kültür Merkezinde yer alan aile iletişim merkezi, ailelere iletişim, uyumsuzluk ve çatışma ortamlarının giderilmesi noktasında psikolojik destek veriyor. Sosyolog ve Aile Danışmanı Sibel Özel tarafından vatandaşların evlilik öncesi, sırası veya sonrası eşlerle, arkadaşlarla, çocuklarla yaşanan sıkıntılar; ergenlerin okul, ailelerin de çocuklarla ilgili sorunları; eşler arasındaki problemleri seanslar halinde görüşmelerle çözüme kavuşturuluyor. Bugüne kadar bin 713 kişinin destek aldığı merkezde ayrıca 974 kişiye bilinçlendirme ve bilgilendirme semineri verildi. Aile danışma merkezine müracaat etmek isteyenlerin ise 0232 367 00 77 numaralı telefondan randevu alabileceği kaydedildi.

Aile iletişim merkezinde özellikle çiftlerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getirildiğini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Aile iletişim merkezimize gelen vatandaşlarımız seansların ardından aile yaşantılarının yoluna girdiğini ve daha iyi iletişim kurabildiklerini söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İletişim sorunları yaşayan her vatandaşımız aile iletişim merkezimize başvurarak bu hizmetten yararlanabilir" dedi.