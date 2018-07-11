Bayraklı’daki kültür merkezi inşaatı yükseliyor

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kültür Merkezimize Temmuz ayı meclisinde usta sanatçı Arif Sağ’ın adını verdik. Onun adına yakışır bir merkez olacak. İnşallah açılışını da birlikte yaparız" dedi.

Bayraklı ilçesinde, birçok alanda yapılan fiziki yatırımlarla daha güzel, modern ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Postacılar Mahallesinde hayata geçireceği yeni kültür merkezi projesinin temelini mart ayında atmıştı. Yaklaşık 750 metrekare oturma alanına sahip tesis 3 kattan oluşacak. Projede bodrum katında 18, dışarıda 19 olmak üzere 37 araçlık otopark alanı da yer alıyor. Zemin ve 1. katlarda idari ofisler, danışma ile çay ocağı bulunacak. Zemin katındaki düğün salonu 450 metrekare, birinci kattaki salon ise 550 metrekare olacak. Bu salonlar vatandaşların mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Merkez içinde ayrıca bir de semt merkezi yer alacak. 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip merkezin bodrum katı tamamlanırken giriş katının kolonları bitirildi.

Projeyi sık sık yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İlçemizdeki kültür merkezlerini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Postacılar mahallemize üç katlı modern bir kültür merkezi inşa ediyoruz. Usta sanatçımız Arif Sağ’ın adını da merkezimize veriyoruz. Temmuz ayı meclisinde buna oy birliği ile karar verdik. Açılışını da inşallah birlikte yaparız. Bu yılın sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni kültür merkezimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.