Bayraklılı çocuklar oyuncaK müzesini gezdi

Müzede tarihi çok eskilere dayanan oyuncakları yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaz kurslarında farklı branşlarda eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlayarak aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bayraklı Beledyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesi’nde yer alan İhsan Alyanak Kültür merkezi’nde tiyatro, satranç, resim, drama, gitar kurslarına katılan kursiyerlere aileleriyle birlikte müze gezisi düzenledi. Konak Varyant’ta bulunan Ümran Baradan oyuncak müzesini gezen kursiyerler ve aileleri 1800’lü yıllardan kalma oyuncakların yanı sıra, Ümran Baradan’ın dünyanın çeşitli ülkelerinden edindiği oyuncakların olduğu özel koleksiyonu da inceleme fırsatı buldu. İçerisinde yer alan bebek evler, arabalar, peluş oyuncaklar ve masal kahramanlarının figürleri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Çocukların geleceği bizim için önemli”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çocuklarımız okul dönemlerinde ve yaz aylarında kültür merkezlerimizde tiyatro, satranç, resim, drama, gitar gibi pek çok alanda eğitim alıyor. Burada adlıkları eğitimler hedeflerine giden yolun başlangıcını oluşturuyor. Eğitimlerine kısa bir ara vererek onları her zaman destekleyen aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için de çeşitli geziler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımız son olarak aileleriyle birlikte oyuncak müzesini gezdi. Onların yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri de son derece mutlu ediyor. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.