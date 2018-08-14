Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 11:01

“Bayraklı’nın perileri” yeni sezona hazırlanıyor

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2018-2019 sezonu için çalışmalara başladı.

“Bayraklı’nın perileri” yeni sezona hazırlanıyor

14 Ağustos 2018 11:01

Lige katıldığı ilk yılda play-off grubuna kalarak büyük bir başarı yakalayan Bayraklı’nın perileri, federasyon kupasını kazanıp, ligi en üst seviyede bitirmek istiyor.


Bayraklı Belediyesi’nin 1. Lig’de mücadele eden kadın basketbol takımı geçen yıla oranla kadrosunda büyük yenilemeye gitti. Takıma bu yıl Fransa Lig 2’de mücadele veren Montbrison takımında pivot Patricia Bright, Bursa BŞB.’den İrem Sözen, Kayseri AGÜ’den Cansu Arslan, Gürespor’dan Merve İnce ve altyapıdan Melahat Vardar katıldı. Bilimsel antrenman metotlarıyla çalışan takıma, bir dizi performans testi de uygulanıyor. Kızlar günde çift idmanla Muhammet Ali Güntürk yönetiminde sezona hızlı ve güçlü hazırlanıyor. Nabız ölçen polar saat eşliğinde antrenmanlarını gerçekleştiren oyuncular sezon öncesi işi sıkı tutuyor.


Öte yandan, Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde 2018-2019 sezonu fikstürü kura çekimiyle belirlendi. Bayraklı’nın perileri 5 Ekim’de başlayacak Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde ilk hafta evinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda Mardin Büyükşehir Belediye Spor’u ağırlayacak. Bayraklı ekibi aynı zamanda sezon öncesi TKBL Federasyon Kupası için de ter dökecek. Bayraklı Belediyesi, 22-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kupa maçlarında İstanbulgücü, Çankaya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile D grubunda mücadele edecek.



“Kızlarımıza inancımız tam”


Yeni bir sezona başlayacaklarını kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu ligde henüz ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Daha yeniyiz ancak işi de hayli ciddiye alıyoruz. Kızlarımız Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda sezon öncesi çalışıyor. Bilimsel antrenman metotlarını uyguluyorlar. Bizler de onları tribünden desteklemek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni sezonun sakatlık olmadan, bol galibiyetli ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç