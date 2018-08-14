“Bayraklı’nın perileri” yeni sezona hazırlanıyor

Lige katıldığı ilk yılda play-off grubuna kalarak büyük bir başarı yakalayan Bayraklı’nın perileri, federasyon kupasını kazanıp, ligi en üst seviyede bitirmek istiyor.

Bayraklı Belediyesi’nin 1. Lig’de mücadele eden kadın basketbol takımı geçen yıla oranla kadrosunda büyük yenilemeye gitti. Takıma bu yıl Fransa Lig 2’de mücadele veren Montbrison takımında pivot Patricia Bright, Bursa BŞB.’den İrem Sözen, Kayseri AGÜ’den Cansu Arslan, Gürespor’dan Merve İnce ve altyapıdan Melahat Vardar katıldı. Bilimsel antrenman metotlarıyla çalışan takıma, bir dizi performans testi de uygulanıyor. Kızlar günde çift idmanla Muhammet Ali Güntürk yönetiminde sezona hızlı ve güçlü hazırlanıyor. Nabız ölçen polar saat eşliğinde antrenmanlarını gerçekleştiren oyuncular sezon öncesi işi sıkı tutuyor.

Öte yandan, Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde 2018-2019 sezonu fikstürü kura çekimiyle belirlendi. Bayraklı’nın perileri 5 Ekim’de başlayacak Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde ilk hafta evinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda Mardin Büyükşehir Belediye Spor’u ağırlayacak. Bayraklı ekibi aynı zamanda sezon öncesi TKBL Federasyon Kupası için de ter dökecek. Bayraklı Belediyesi, 22-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kupa maçlarında İstanbulgücü, Çankaya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile D grubunda mücadele edecek.

“Kızlarımıza inancımız tam”

Yeni bir sezona başlayacaklarını kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu ligde henüz ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Daha yeniyiz ancak işi de hayli ciddiye alıyoruz. Kızlarımız Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda sezon öncesi çalışıyor. Bilimsel antrenman metotlarını uyguluyorlar. Bizler de onları tribünden desteklemek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni sezonun sakatlık olmadan, bol galibiyetli ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum” dedi.