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28 Haziran 2017 18:17

Bayram günü sokaktaki cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir’in Bornova ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın 2.

Bayram günü sokaktaki cinayetle ilgili 1 tutuklama

28 Haziran 2017 18:17

günü sokak bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan cinayeti işlediğini itiraf eden şahıs tutuklandı.


Ramazan Bayramı’nın 2. günü sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi 5301 Sokak’ta 53 yaşındaki İbrahim Tıknaz kanlar içinde bulunmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Tıknaz’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.


Polis ekipleri şahsı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için geniş kapsamlı inceleme başlattı.



Küfür cinayeti


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tıknaz’ın dürülmesi olayıyla ilgili şüpheliler M.S. (49) ile F.A’yı (49) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında şüphelilerden M.S.’nin, İbrahim Tıknaz ile olaydan bir gün önce tartıştıklarını, olay günü de Tıknaz ve F.A. ile alkol aldıklarını, küfürlü konuşmalardan dolayı sinirlenince eve giderek bıçak getirdiğini ve İbrahim Tıknaz’ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden M.S. tutuklanırken F.A. serbest bırakıldı.




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