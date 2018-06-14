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14 Haziran 2018 09:58

Bayram harçlıkları için sanal dünya uyarısı

Çocuklar için bayramın gelişini dört gözle beklemenin nedenlerinden biri de aile büyüklerinden alınan harçlıklar.

Bayram harçlıkları için sanal dünya uyarısı

14 Haziran 2018 09:58

Ancak uzmanlar bayram harçlıklarının nasıl harcandığının sorgulanması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar ya da tablet karşısında geçiren çocukların harçlıkları ile yine yaş sınırı bulunan bilgisayar oyunlarına yönelebileceklerine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, ailelere tavsiyelerde bulundu.


İnternetin tüm dünyayı ayaklarımıza getiren müthiş bir olanak olduğunu ancak çocukların bilgisayarları genellikle oyun oynamak, arkadaşlarıyla görüşmek ve video izlemek amaçlı kullandığını belirten Doç. Dr. Ferah Onat, “Çocuklara verilecek bayram, karne ya da günlük harçlıkların miktarı ailenin kararıdır. Ancak paranın hangi mecralarda harcandığı sorgulanması gereken önemli bir konu. Türkiye’de 13-17 yaş arası gençler günde ortalama 222 dakikasını internet başında geçiriyor. Bunların büyük bir kısmını da bilgisayar oyunu kullanıcıları oluşturuyor. Bilgisayar oyunlarına ya da oyun konsollarına yüklü miktarlarda harcamalar gerçekleştiriliyor. Öte yandan pek çok bilgisayar oyunu için yaş sınırı olmasına rağmen bu kural ihlal ediliyor. Çocuklar, ailelerinin kimlik numaralarını öğrenerek ya da sanal kartlar aracılığıyla bu oyunlara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla vereceğiniz harçlıklarla çocukların rahatlıkla bir sanal kart satın alıp bu oyunlara ulaşabileceğini unutmamak gerekiyor” dedi.


Toptancı bir yaklaşımla yasaklar koymak yerine, uzaktan izlemeyi ve gereken yerlerde çocukla birebir iletişim kurarak onları bilinçlendirmek gerektiğinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, “Harçlık elbette çocuğun paranın değerini anlaması için önemli bir araç. Ancak çocuğu satın alacakları konusunda doğru alternatiflere yönlendirmek çok önemli. Ayrıca çocuklarımızın sosyal medya ve dijital oyunların dışındaki hayatı da olabildiğince deneyimlemelerini sağlayabilmek gerekir. Onlara sosyal, duygusal ve fiziksel pek çok deneyim yaşayabileceklerini öğretmemiz gerekiyor. Unutmamız gerekiyor ki günümüz çocukları da artık ebeveynlerinin de bilgisayara aşina olmasını, gerektiği zaman oyun konsolu kullanabilmelerini bekliyor. Karşılıklı anlayış ve ailelerin sosyal medya okuryazarlığı konusunda kendilerini geliştirmeleri şart” diye konuştu.




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