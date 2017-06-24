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24 Haziran 2017 15:06

Bayram hayaliyle umut yolculuğuna çıkmışlardı, yakalandılar

Yunanistan’ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenler, İzmir’in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bayram hayaliyle umut yolculuğuna çıkmışlardı, yakalandılar

24 Haziran 2017 15:06


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG Dost Sahil Güvenlik Gemisi, saat 02.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi açıklarında Boğaz Adası yakınlarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu durduran ekipler, kaçak göçmenleri sahil güvenlik gemisine aldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlere yiyecek ve içecek vererek ihtiyaçlarını karşıladı.


Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu 25 Suriyeli kaçak göçmen, sahil güvenlik botu tarafından Çeşme açıklarındaki TCSG Dost sahil güvenlik gemisinden alındı. Saget botunun Çeşme İskelesine getirdiği kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.




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