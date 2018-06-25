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25 Haziran 2018 12:59

BAYSEM’de sınav heyecanı

Kurulduğu günden bu yana yetiştirdiği başarılı öğrencilerle eğitime büyük katkı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) 2018-2019 eğitim öğretim yılında ücretsiz eğitim vereceği bin 200 öğrenci için ikinci kez seviye belirleme sınavı yapacak.

BAYSEM’de sınav heyecanı

25 Haziran 2018 12:59

28-29 Temmuz’da İsmet İnönü Kültür Merkezinde bulunan BAYSEM merkezindeki sınav için son başvuru tarihi 27 Haziran.


Okulların kapanmasıyla birlikte Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalara şimdiden başladı. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli BAYSEM için yeni dönemde de 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflara alım yapılacak. Bu kapsamda BAYSEM’in 2 Haziran’daki ilk seviye belirleme sınavından sonra ikinci sınav için 28-29 Temmuz tarihleri belirlendi. Öğrenciler ücretsiz eğitim fırsatı hakkında detaylı bilgiye 935 03 35 numaralı telefondan ulaşabiliyor.


BAYSEM’in yıllardır binlerce öğrenciye verdiği ücretsiz eğitim fırsatı sayesinde İzmir’de parmakla gösterilen bir kurum haline geldiğine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerimizi aramızda görmek için seviye belirleme sınavı düzenliyoruz. En başarılı bin 200 öğrenci ücretsiz ve kaliteli bir eğitim alacak. Öğrenci çocuklarımız bu fırsatı kaçırmasın” dedi.




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