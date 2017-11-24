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24 Kasım 2017 12:29

Behçet Necatigil’in kızı usta yazarın bilinmeyenlerini anlattı

İzmir’de Buca Belediyesi tarafından düzenlenen özel Öğretmenler Günü programında, Babalar ve Kızları kuşağının konuğu Türk şiirinin en büyük ustalarından Behçet Necatigil’in yazar ve çevirmen kızı Ayşe Sarısayın oldu.

Behçet Necatigil’in kızı usta yazarın bilinmeyenlerini anlattı

24 Kasım 2017 12:29

Sarısayın, şairliğin yanında uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan babasının bilinmedik yanlarını ve hatıralarını sevgi dolu bir üslupla Bucalılarla paylaştı.


Türk edebiyatında ’Evler Şairi’ olarak tanınan ünlü şair Behçet Necatigil, kızı yazar çevirmen Ayşe Sarısayın’ın anlatımıyla Buca Belediyesi ’Babalar ve Kızları’ kuşağının bu ay ki konuğu oldu. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (Bbksm)’de gazeteci ve yazar Mazlum Vesek moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi ve imza gününe, çok sayıda Necatigil hayranı katıldı. Yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, babası Behçet Necatigil’in anılarını ve çalışmalarını dinleyicilerle paylaştı. Türk şiirinin önemli ustalarından Behçet Necatigil’in toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışıyla yazdığı; bireysel, psikolojik ve metafizik temaları işlediği şiirlerini sohbetiyle aktaran yazar Ayşe Sarısayın, “Daracık bir odada çalışmaktan hoşlanan, düzenli, titiz, mütevazı, sözcük toplayan, yazılı kağıtları biriktiren bir büyük şairdi babam. Bizlere hep Cimbil adında bir farenin masallarını anlatırdı” sözleriyle babasına özlemini dile getirdi.


Sarısayın, söyleşinin ardından babası Behçet Necatigil’in eserlerini kitapseverler için imzaladı.




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