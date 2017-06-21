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21 Haziran 2017 13:07

Bilgisayar olimpiyatlarında Makedonya birinci oldu

İzmir’de düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarına katılan yazılım dahisi gençler arasında yapılan yarışmada Makedonya Milli Takımından Vlademir Maksimovski birinci geldi.

Bilgisayar olimpiyatlarında Makedonya birinci oldu

21 Haziran 2017 13:07

Yarışmada ikinciliği ve üçüncülüğü ise Türk gençler Yasin Kaya ve Mahmut Hamza Erol kazandı.


İzmir’de organize edilen Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları 17-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan ve Makedonya Milli Takımlarından 24 öğrenci, Bilim Olimpiyatlarında yeteneklerini sergiledi. Gerçekleşen ödül törenine Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özay Çiftçi, Okul Kurucusu Birol Bekar, Kurucu Müdür Meral Güler, olimpiyatlara katılan öğrenciler, jüri üyeleri ve öğretmenler ve iş dünyasından konuklar katıldı.


Bilim adına çalışma yapmanın önemine vurgu yapan Koçak, okula bir sanatçı çağırarak eğlence düzenlemenin çok daha kolay bir organizasyon olduğunu söyledi. Koçak, Bilgisayar Olimpiyatlarını düzenleyen İzmir Yeni Sistemli Koleji yöneticilerine bilime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.


Dünyadaki hızlı teknolojik gelişmeye Türkiye’nin de ayak uydurmasını gurur ve hayranlıkla izlediğini ifade eden Okul Kurucu Müdürü Meral Güler, “Bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler her alanda hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Ders müfredatlarında ‘Bilgisayar Yazılım Programcılık’ dersinin seçmeli ders olarak okullarımıza girmesini önemsiyorum. Düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarına katılan öğrenciler Dünya Bilgisayar Olimpiyatlarına da katılacaklar. Ülkelerini temsil eden bu öğrenciler ile ülkemizin başarılı öğrencilerini biraraya getirmekle öğrencilere güzel bir deneyim kazandırmış olduk. İki yıllık bir özel okul olarak olimpiyatları en iyi şekilde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından İzmir Yeni Sistemli Koleji tarafından organize edilen olimpiyatta ödül törenine geçildi. Makedonya Milli Takımından Vlademir Maksimovski birinci gelirken, Yasin Kaya ikinci, Mahmut Hamza Erol üçüncülüğü, Kerim Kochekov ise dördüncülüğü kazandı.




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