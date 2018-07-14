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14 Temmuz 2018 15:27

Binlerce sürücü plakalar nedeniyle muayeneden geri dönüyor

Araç plakalarında son yıllarda ortaya çıkan silik yazılar, plaka harflerine vida atılması gibi sorunların ardından muayenenin standartları değişirken, plakalarda yazı, siliklik bulunanlar muayeneden geçemiyor.

Binlerce sürücü plakalar nedeniyle muayeneden geri dönüyor

14 Temmuz 2018 15:27

Bu konuda mağduriyetler yaşanırken, oda temsilcilerinde de, "Araç muayenesine girmeden önce kusurlu olan plakaları yenileyin" uyarısı geldi.


Araç muayenelerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, geçen sene temmuz ayında yaptığı düzenlemede değişikliğe giderek, araç plakalarında vida, silik yazılar gibi nedenleri ağır kusura ekledi. Plakaların bu tür durumlarda ağır kusura alınmasıyla araçlar muayeneden geçemezken, bu durumu bilmeyen sürücülerin ise mağduriyetleri arttı.


Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, vatandaşları araç muayenesine girmeden önce kusurlu olan plakaları yenilemeleri konusunda uyardı. Yiyitalp, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun geçen sene temmuz ayından itibaren uygulandığına hatırlatarak, plakalarda vida bulunması, yazıların silik, bold veya italik şeklinde olmasının ağır kusurlu sayıldığını kaydetti. Yiyitalp, "Yeni düzenleme ile araçların üzerindeki plakaların deliksiz, vidasız olması gerekiyor. Vatandaşlarımız vida deliği olan plakaları silikon, beyaz bant veya elle boyayarak araç muayenesinden geçeceğini düşünerek TÜVTÜRK muayene istasyonlarından geçemiyorlar. Plakası kusurlu olan vatandaşlar muayeneden geçemeyince, muayene istasyonları yetkilileri araç sahiplerini şoförler odalarına göndermektedir. Araç sahipleri şoförler odasına gelip aynı gün için de plakalarını yenilenmesine rağmen o gün içinde tekrar bazen muayeneye girememektedir. Bu nedenle vatandaşlar mağdur oluyor" dedi.


Başkan Salih Yiyitalp, muayene öncesi trafik tescil şubelerine başvurmaları gerektiğini, buradan aldıkları belgelerle de şoförler odasından yeni plakalarını aynı gün içinde alabileceklerini de sözlerine ekledi.




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