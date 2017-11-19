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19 Kasım 2017 17:14

Bornova Beckerspor evinde mağlup

Bilyoner.

Bornova Beckerspor evinde mağlup

19 Kasım 2017 17:14

com Kadınlar Basketbol Ligi 6.hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Bornova Becker Spor evinde Adana ASKİ’ye 55-100 skorla mağlup oldu.


Bornova Atatürk Spor Kompleksinde oynanan maça sakatlık nedeniyle önemli oyuncularından yoksun çıkan Bornova Becker istediği mücadeleyi vermekte başarılı olamadı.


36 ribaund 10 asist ortalama ile oynayan Bornova Becker Spor’da 12 sayı ile Emel Sığırcı en skorer oyuncu oldu.



“Takımın kapasitesi aslında bu değil”


Maç sonunda görüşlerini dile getiren Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Arda Erçin, “Süper Lig’e yakışmayacak bir performans, son derece kötü bir basketbol oynadık. Takımın kapasitesi aslında bu değil ama çözüme ulaştıramıyorum. Yabancı oyuncumuzun sakat olması tabiki çok büyük handikap. Ama bunun sonucu böyle bir basketbol olmamalı. Rakibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Adana ASKİ Baş Antrenörü Tevfik Kaan Artun ise, “Lige sıkıntılı başlamıştık. Eksik oyuncularımız vardı. Yavaş yavaş toparlandık. En son 2 gün önce tam kadroya ulaştık. Bugün bizim gibi sıkıntılı olan bir diğer ekip, Bornova Becker ile oynadık. Onların da çok eksikleri var. Kazandığımız için mutluyum. Kendi evimizde oynayacağımız Canik maçını da kazanarak bir ivme yakalamayı umuyoruz” dedi.




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