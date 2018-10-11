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Brunson'a duruşma öncesi ABD Maslahatgüzarı'ndan kritik ziyaret

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde olan ve yarın 4. kez hakim karşına çıkacak olan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti.


Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyaret öncesi Brunson'ın kaldığı Işılay Saygun Sokak'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve sivil polislerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de alanda etten duvar ördü. Sokağa giriş çıkışlar da kontrol altına alındı.


Öte yandan Brunson'u bugün İzmir'in Alsancak semtindeki evinde kilise cemaatinden olan kişiler de ziyaret etti.

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