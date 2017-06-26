Bu kampüste tatil yok

Etkinliklerin gerçekleştirildiği Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), 3 Temmuz Pazartesi günü ders zilini çalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı Buca’daki Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hizmete giren ÇOGEM, kışın düzenlediği ders programlarına yaz aylarında daha renkli ve eğlenceli bir biçimde devam edecek. 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 3-14 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet verilecek. 3 Temmuz Pazartesi günü derslere başlanılacak merkez, çocukların okul dışı zamanlarında eğitici, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlarken bilim, sanat ve kültür alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca merkezden hizmet alan çocuklar ve ebeveynleri, burada görevli psikologlar tarafından gerçekleştirilen psiko-drama grupları ve bireysel danışmanlık hizmetinden de yararlanacak. 8 farklı branşta eğitim veren Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde sanat atölyesi, maket uçak yapımı, geri dönüşüm projesi, el sanatları, bilim sanat atölyesi, İngilizce, psiko-drama ve 3-6 yaş oyun grubundan yararlanmak isteyen çocuklar için, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin 293 38 84-293 33 92 numaralı telefonlarından bilgi alınabiliyor.