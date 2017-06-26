Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 10:16

Bu kampüste tatil yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini tablet ya da televizyon karşısında geçirmek yerine onları sanat, bilim ve doğaya yönlendirecek renkli bir etkinlik programı hazırladı.

Bu kampüste tatil yok

26 Haziran 2017 10:16

Etkinliklerin gerçekleştirildiği Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), 3 Temmuz Pazartesi günü ders zilini çalacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı Buca’daki Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hizmete giren ÇOGEM, kışın düzenlediği ders programlarına yaz aylarında daha renkli ve eğlenceli bir biçimde devam edecek. 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 3-14 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet verilecek. 3 Temmuz Pazartesi günü derslere başlanılacak merkez, çocukların okul dışı zamanlarında eğitici, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlarken bilim, sanat ve kültür alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca merkezden hizmet alan çocuklar ve ebeveynleri, burada görevli psikologlar tarafından gerçekleştirilen psiko-drama grupları ve bireysel danışmanlık hizmetinden de yararlanacak. 8 farklı branşta eğitim veren Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde sanat atölyesi, maket uçak yapımı, geri dönüşüm projesi, el sanatları, bilim sanat atölyesi, İngilizce, psiko-drama ve 3-6 yaş oyun grubundan yararlanmak isteyen çocuklar için, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin 293 38 84-293 33 92 numaralı telefonlarından bilgi alınabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!