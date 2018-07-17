Buca Gölet’te mangal keyfi

Daha önce 2 bin 500 metrekarelik alanda konumlanan mangal alanını, Gölet alanı içinde atıl durumdaki 9 bin metrekarelik alana taşıyan Buca Belediyesi, içerisinde 160 adet şemsiyeli piknik masası, 16 adet barbekülü kamelya, market , lavabo ve çocuk oyun parkı bulunan yeni mangal alanını İzmirlilerin kullanımına açtı.

Buca Belediyesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğrayan Buca Gölet Tesisleri’nde yenileme ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm İzmirlilerin yeşillikler içinde doğayla baş başa keyifli zamanlar geçirdiği vazgeçilmez mekanlardan biri olan Buca Gölet Tesisleri’nin mangal alanını çağdaş ve fonksiyonel ünitelerle baştan yaratan Buca Belediyesi, her yaş gurubundan vatandaşın içinden çıkmak istemeyeceği bir alan oluşturdu.

160 adet şemsiyeli piknik masası, 16 adet barbekülü kamelya

2 bin 500 metrekarelik alanda konumlanan ancak her geçen gün artan talep karşısında yetersiz kalan Buca Gölet mangal alanını genişletmek için harekete geçen Buca Belediyesi, yine Gölet alanı içerisinde atıl durumdaki 9 bin metrekarelik alanı yeni mangal alanı olarak düzenledi. Buca Belediyesi yeni mangal alanına; 160 adet şemsiyeli piknik masası, 16 adet barbekülü kamelya, 1 adet oyun parkı, 6 adet lavabo, engelli kullanımına da uygun wc’lerin yanı sıra ziyaretçilerin alışverişlerini yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabileceği market kurarak kentliye çağdaş eğlence ve keyif alanı kazandırdı.

Fonksiyonel ve çağdaş mangal alanı

Buca Gölet mangal alanında incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, mangal keyfi yaşamak isteyenlere fonksiyonel ve modern düzenlemelerle içinden çıkmak istemeyecekleri muhteşem bir alan oluşturduklarını söyledi. Ziyaretçilerin doğaya ve çevreye zarar vermeden güvenli ve modern ünitelerle mangal yapmanın keyfine varacaklarını vurgulayan Başkan Piriştina, alanın akşam saatlerinde de rahatça kullanılabilmesi için özel olarak aydınlatıldığını belirtti. Piriştina, ”Gölet, İzmir’in Buca’nın gözbebeği olmaya devam ediyor. Tavsiye ediyorum, bir yolunu bulun yolunuzu Buca Kaynaklar’dan geçirin. Gölet’teki yeni mangal alanımızda keyif sürün. Yemesi, içmesi herhangi bir ücrete tabi değil. Herşeyi kendiniz getirebiliyorsunuz. Biz sadece mangalı ve közü temin ediyoruz. Doğa bedava, temiz hava bedava, tüm güzel insanlar burada” dedi.

Nazar Ağacı altında keyifli saatler

Mangal alanı içerisinde oluşturulan, dallarından nazar boncukları sarkan Nazar Ağacı’nı da tanıtan Başkan Piriştina, “ Bucamıza ve Bucalılara nazar değmesin, keyif ve mutluları hiç bozulmasın istedik, nazar ağacımızı oluşturduk. Ziyaretlerinde boncuklarla süslü ağacımız altında serinleyip, aileleriyle birlikte mangal keyfi yaşayacaklar” dedi.