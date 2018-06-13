Buca köylerinde şenlik var

5 gün süren şenlik kapsamında Kaynaklar’ın eşsiz doğasıyla buluşan yaklaşık bin 500 genç gündüzleri kültür, hobi ve sanat etkinlikleri; akşamları ise konser ve film gösterimleri ile tatilin tadını çıkardı. Kaynaklar ve Belenbaşı köylerinde yaşayan çocukların da katıldığı eğitim şenliğinde Buca’nın köylerindeki küçük tadilat işleri de gençler tarafından yapıldı.

Geçen yıllarda İzmir’in farklı ilçelerinde uygulanan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Köyde Şenlik Var Projesi’ bu sene Buca Belediyesi’nin desteği ile 8- 13 Haziran tarihleri arasında Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kaynaklar’ın yeşillikler içindeki bol oksijenli doğasında düzenlenen şenliğe Kaynaklar ve Belenbaşı köylerinden çocuklarında katılımıyla bin 500’e yakın genç ağırlandı. İzmir’deki 120 üniversite öğrencisinin gönüllü olarak destek verdiği proje kapsamında yapılan etkinliklerde öğrencilerin kendi aralarında oluşturduğu tadilat birimi Kaynaklar köyündeki tiyatro salonunu ve Belenbaşı köyündeki parkeleri boyarken Atatürk büstünü düzenleyip çiçeklendirme çalışması yaptı.

Eğitim seminerleri düzenlendi

5 gün süren Köyde Şenlik Var projesi kapsamında eğitim seminerleri de düzenlendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gönüllülerinden oluşan eğitim birimi; hukuk, cinsel istismar ve kodlamaca eğitimleri vererek gençlerin ve çocukların bilgi dağarcığını geliştirdi. Şenlik bünyesinde sanat ağırlıklı çalışmalara da imza atan gençler ebru sanatını öğrenip, ahşap boyamanın inceliklerini keşfetti. Kum boyama, uçurtma yapma eğitimleri de verilen şenlikte gençler salsa ve vals dansları öğrenip, çocuk korosu ve tiyatrosu gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Üniversite öğrencileriyle köy halkının buluşmasını da sağlayan proje ile köy çocuklarına üniversite eğitimi ve yaşamı hakkında bilgi verilirken, öğrencilere de köy yaşamı aktarıldı.