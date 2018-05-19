Buca’da Haluk Levent rüzgarı

Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Bucalı hayranlarıyla buluştu. Rock müziğinin sevilen seslerinden olan ve İzmir Marşı’nı yeniden düzenleyerek gönülleri fetheden Haluk Levent, Buca Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Buca’da sahne aldı. Konser öncesi Şirinyer Pazar Yerini dolduran binlerce Bucalı, marşlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla Buca semalarını inletti.

Alanı tıklım tıklım dolduran binlerce Bucalının coşkusu ünlü sanatçı Haluk Levent’in sahne almasıyla tavan yaptı. Levent’in hareketli şarkıları ile yerinde duramayan genç yaşlı binlerce Bucalı arasında Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da vardı.

Birbirinden keyifli şarkılarıyla Bucalılara tadına doyulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent şarkılarını seslendirirken sık sık seyirciler arasına karışıp selfie çekti. Konserinde, sosyal medya hesaplarında kendisini takip eden Bucalı hayranlarının istek ve hayallerini de gerçekleştiren Haluk Levent bir Bucalı hayranıyla dans etti, baterist hayranını da sahneye çağırıp şarkısında eşlik etme mutluluğunu yaşattı.

Sanatçı kimliği, duruşu ve şarkılarıyla ön plana çıkan Haluk Levent’i muhteşem konseri için tebrik eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucalılara “Elimizde Türk bayrakları, yüreğimizde bu vatana duyduğumuz sevgiyle coşabiliyorsak ve Buca’da Şirinyer Meydanın da dolup taşıyorsak, ne kadar güçlü ve kararlı olduğumuzu haykırabiliyorsak bunu kime borçlu olduğumuzu bilmeli ve unutmamalıyız. Dünyaya gelmiş en büyük devrimci, en büyük devlet adamı, en büyük başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tüm Buca’dan selam olsun, sizlere de selam olsun” sözleriyle seslendi.

Konser Haluk Levent’in yeniden düzenleyerek yorumladığı İzmir Marşı’nı binlerce Bucalıdan oluşan dev koroyla hep bir ağızdan, coşkuyla söylenmesiyle son buldu.