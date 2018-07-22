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22 Temmuz 2018 12:59

Buca’nın can dostlarına yepyeni mama kapları

Borusan çalışanlarının gönüllülük faaliyetleri için oluşturduğu “Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu” üyeleri, engelli hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve sahiplenilmelerini sağlamak amacıyla Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Buca’nın can dostlarına yepyeni mama kapları

22 Temmuz 2018 12:59

Özgür Hayvan Parkı’nda gerçekleştirilen atölyelerde borulardan mama kapları yapan gönüllüler, engelli kedi evini ziyaret edip can dostlarıyla keyifli bir gün geçirdi.


Borusan’ın kurumsal gönüllülük inisiyatifi olan ve 10 yıldır sayısız gönüllülük projesi geliştiren Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, engelli hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi içinde bulunan ve EFODER (Ege Fikir Ortaklığı) desteği ile faaliyet gösteren engelli kedi evini ziyaret eden 35 gönüllü, engelli kedilerin fotoğraflarını çekip sahiplenilmeleri için hikayelerini yazdı.


EFODER gönüllüleriyle birlikte hayata geçirilen, engelli hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekip farkındalık yaratmayı ve uzun dönemde hayvanların sahiplenilmesini hedefleyen proje kapsamında Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı da ziyaret edildi. Gönüllülerin ziyaretine Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Balkır da katıldı. Park bünyesindeki WorkShop alanında atölye de düzenleyen gönüllüler, sokak hayvanlarının beslenme alanlarına yerleştirilmek üzere 100 adet mama kabı yaptı.


Gönüllülerin yaptığı boru mama kapları Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve EFODER gönüllüleriyle birlikte Buca Hasanağa Bahçesine monte edildi. Yeni mama kaplarına kısa sürede alışan can dostları keyifle karınlarını doyurdu.




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