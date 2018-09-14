Buca'nın yeni girişimcilerine sertifika

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, işsizliğin en büyük sorun olduğu ülkemizde girişimcilere destek olmak amacıyla KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını dağıttı. Sertifikalarını alan kursiyerlere seslenen Başkan Piriştina, “Sizleri istihdam oluşturacak emek mücadelenizde de yalnız bırakmayacak, desteğimiz arkanızda” dedi.

Buca Belediyesi işsizliğe neşter vurup, istihdam olanaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına süratle devam ediyor. Hayalindeki işi kurup, iş olanaklarını genişletmek ve işyeri yönetimini öğrenmek isteyenler için KOSGEB işbirliğiyle düzenlediği uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenleyen Buca Belediyesi bugüne kadar 240 vatandaşa eğitim olanağı sundu. Son iki dönemde Çamlıkule Kültür Merkezi'nde düzenlenen KOSGEB Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan 60 kursiyer sertifikalarını Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın elinden aldı.

"Sertifikadan sonra yalnız bırakmak yok"

Çamlıkule Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika teslim töreninde konuşan Başkan Piriştina, “işsizlik, istihdam ülkemizin kanayan yarası. Biz bu eğitimleri düzenleyerek üstümüze düşen görevi yaptık diyerek kenara çekilmiyoruz. Sertifikadan sonra yalnız bırakmak yok. Yeni hayatlarınızda da destek vereceğiz, arkanızdayız” dedi.

Alüminyum imalathanesinden mimarlık ofisine, bebek giyim mağazasından araç tamir atölyesine kadar birçok dalda işyeri açmak için KOSGEB Girişimcilik eğitimi alan kursiyerler, eğitimler sayesinde hayallerine kavuşmanın yanında, işletme yönetimi ve devamlılığını sağlama konusunda bilinçlendiklerini belirterek Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.