Buca’ya suda doğum ünitesi

Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek amacıyla planlanan ve hayata geçirilen Hidroterapi Eşliğinde Travay (HET) pilot çalışması kapsamında Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tam donanımlı suda doğum ünitesi hizmete sunuldu. Suda Doğum Ünitesinin açılış törenine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, başkan yardımcıları, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Tosun, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasında, İzmir’de 25 bin sağlık personeliyle kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, “Devletimizin imkanlarıyla hayırseverlerimizin bağışlarıyla hastanelerimizi yeniliyoruz. Kadınlarımız daha sağlıklı olsun, normal doğum yapsınlar diye devletimizin desteğiyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde; suda doğum ünitesi, küçük müdahale birimi, tadilatı yapılan ameliyathane ve doğumhane ünitelerimizi hizmete sunuyoruz. Açılışını yapacağımız tüm birimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Her şeyin doğalını tercih ediyoruz”

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde böyle bir ünitenin açılışının yapılacak olmasıyla heyecan duyduklarını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İnanıyorum ki ülkemizde ve dünyada artık her şeyin doğalını tercih ediyoruz. Daha sağlıklı nesillerin doğması için şiddetle normal doğumu tavsiye ediyorum. İzmir’de ve Türkiye genelinde hastanelerin fiziki şartları değişiyor. İnşallah 2020 yılında İzmir, ülkemizin en büyük şehir hastanesine sahip olacak. Yaptığınız ve yapacağınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Normal doğum oranlarının yükselmesini hedefliyoruz.”

Suda doğum ünitesiyle anne adaylarının çok daha konforlu bir doğum gerçekleştirebileceklerini belirten hastanenin başhekimi Op. Dr. Gökhan Tosun, bu yöntemle normal doğum tercihinin artırılmasını sağlayarak, normal doğum oranlarının yükselmesini hedeflediklerini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Suda doğum ünitesinde gerçekleştirilen incelemelerle birlikte açılış töreni sona erdi.

Suda doğum ünitesi hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Suda doğum ünitesi hizmetlerinden; 37-40 hafta arasındaki tüm gebeler, bebeğin başıyla geldiği durumda olanlar, daha önce sezaryenle doğum yapmayanlar, kalp, diyabet ve tansiyon rahatsızlıkları olmayanlar, hekimin uygun gördüğü düşük riskli tüm gebeler yararlanıyor. Ayrıca suda doğum için bebeğin normal kiloda olması gerekiyor.