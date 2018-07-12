Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:52

Burak Kut İzmir’de hayranlarını coşturacak

Pop müziğin sevilen ismi Burak Kut, İzmir’de bir mekanda sahneye çıkarak, dilden dile dolanan duygusal ve hareketli şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Burak Kut İzmir’de hayranlarını coşturacak

12 Temmuz 2018 10:52


Bir döneme damgasını vuran, 90’ların en başarılı pop şarkıcısı Burak Kut, en önemli tatil mekanlarından Alaçatı’da sahneye çıkarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. Zengin kokteyl seçenekleri ve her damak tadına hitap eden yemek menüsüyle Alaçatı’ya yepyeni bir soluk getiren Biber Bar da sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı, dilden dile dolanan duygusal ve hareketli şarkılarını seslendirecek.


Kut, ‘Yaşandı Bitti’, ‘Benimle Oynama’, ‘Bebeğim’ ve ‘Sonbahar’ gibi imzasını attığı geçmişten günümüze değişmeyen popülariteye sahip olan şarkılarıyla hayranları coşturarak, zaman zamanda hayranlarından gelen parçaları yorumlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç