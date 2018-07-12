Burak Kut İzmir’de hayranlarını coşturacak

Bir döneme damgasını vuran, 90’ların en başarılı pop şarkıcısı Burak Kut, en önemli tatil mekanlarından Alaçatı’da sahneye çıkarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. Zengin kokteyl seçenekleri ve her damak tadına hitap eden yemek menüsüyle Alaçatı’ya yepyeni bir soluk getiren Biber Bar da sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı, dilden dile dolanan duygusal ve hareketli şarkılarını seslendirecek.

Kut, ‘Yaşandı Bitti’, ‘Benimle Oynama’, ‘Bebeğim’ ve ‘Sonbahar’ gibi imzasını attığı geçmişten günümüze değişmeyen popülariteye sahip olan şarkılarıyla hayranları coşturarak, zaman zamanda hayranlarından gelen parçaları yorumlayacak.