Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:48

Çatışmada yaralanmıştı; tazminatı yattı, maaşa bağlandı şok oldu

2012 yılında Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve daha sonra da terhis edilen er İbrahim Adıbelli, tam 6 yıl sonra Tire Kaymakamı Dr.

Çatışmada yaralanmıştı; tazminatı yattı, maaşa bağlandı şok oldu

12 Temmuz 2018 10:48

Hasan Tanrıseven’in sürpriziyle gazilik haklarına kavuştu ve maaşa bağlandı. Hesabına 135 bin TL para yatırılacağını ve maaşı öğrenen gazi büyük şok yaşadı.


İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Adıbelli, 2012 yılında Bingöl’de teröristlerle girdiği çatışmada elinden yaralandı. O dönemde asker olan Adıbelli, daha sonra da tedavisini oldu ve terhis edildi. Adıbelli’nin yaralanmasının ve tedavisinin üzerinden 6 yıl geçti.


Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de Adıbelli ve eşini makamında ağırladı. Tanrıseven, İbrahim Adıbelli ve eşine bizzat müjdeyi kendisi verdi ve gazilik haklarının verileceğini söyledi.


Kaymakam Tanrıseven, yaklaşık 2 bin 800 TL gazilik maaşının bağlanacağını, Adıbelli’nin hesabına da 135 bin TL yatırıldığını aktardı. Tanrıseven, "Devletimiz büyüktür ve kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Sizler tüm Mehmetçiklerimiz gibi vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bedenlerinizi siper ettiniz. Gazilik gibi mukaddes bir nişana nail oldunuz. Bu zamana kadar birikmiş toplam 135 bin TL bu hafta hesabınıza aktarılacak. Yaklaşık 2 bin 800 TL görev malullüğü aylığınız da size bağlanacak; ayrıca devlet memuru olma hakkı da size sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, olayı ortaya çıkaran SGK Tire Müdürü Tuğrul Karaca’yı da dikkatinden dolayı tebrik etti.



Gazi şok oldu, konuşmakta güçlük çekti


Öte yandan, Tire Kaymakamından bu açıklamaları duyan İbrahim Adıbelli şok geçirdi. Duygusal anlar yaşayan Adıbelli, konuşmakta da güçlük çekti ve sözcükler boğazında düğümlendi. Konuyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atan İbrahim Adıbelli, özellikle dikkati ile durumun ortaya çıkarılmasında büyük emeği olan SGK Müdürü Tuğrul Karaca’ya ve desteklerinden dolayı Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’e teşekkürlerini sundu. Gazi Adıbell, "Bana büyük sürpriz oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.


Gazi Adıbelli, çalıştığı işinden iki ay önce ayrıldığını ve halen işsiz olduğunu belirterek, bu haberin kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından gaziye hediyeleri bizzat kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven tarafından verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç