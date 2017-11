Çeşme, İzmirspor ile liderlik için mücadele edecek

haftasında aynı puana sahip olduğu ve averajla ikinci sırada yer aldığı İzmirspor ile İzmir’in Çeşme ilçesinde kendi sahasında liderlik mücadelesi verecek.

25 Kasım Cumartesi günü, saat 13.00’te, Çeşme sahasında oynanacak karşılaşma öncesinde açıklama yapan Çeşme Belediyespor Başkanı Şerif Gün, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarımıza futbol keyfi yaşatacağımız bu önemli karşılaşmada, taraftarımızdan, küfürsüz, fair play çerçevesinde, Çeşme’ye yakışır, coşkulu bir destek bekliyoruz" dedi.

"İki kulübün de başkanı Çeşmeli"

Çeşme Belediyespor’un da, İzmirspor’un da ligde iddialı takımlardan olduğunun altını çizen Şerif Gün, "Elbette kazanmak için sahaya çıkacağız. Beni sevindiren yönü, iki kulübün de başkanı Çeşmeli. İzmirspor’un Başkanı Mustafa Gürkan, benim çocukluk arkadaşım. İzmirspor’u en iyi şekilde misafir etmek istiyoruz. İzmirspor seyircisi için de tribünlerimiz müsait. Elbette emniyetimiz gerekli tedbirleri alacak. İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan ile birlikte her iki tribüne giderek ’hoşgeldiniz’ diyeceğiz, başarılar dileyeceğiz. Her iki taraftar da kendi takımını destekleyecek. Taraftarlarımızdan isteğimiz, rakibe, hakeme küfür hariç, fair play çerçevesinde diledikleri gibi takımlarını desteklesinler. Her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Dileğimiz, güzel bir futbol olsun. Sonuç ne olursa olsun, her iki takım da, taraftarları da, futbol keyfini yaşayarak sahadan ayrılsınlar. Bizim kavgayla, küfürle işimiz yok. Sportmence futbol oynamalıyız. Alt yapıdan başlayarak bütün sporcularımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Kazanmak için sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz. O ayrı. Oyun kurallarına uyarak, centilmence bir karşılaşma olmasını arzu ediyoruz. Elbette doğal olarak, maç sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Tribünümüzü şenlik yerine çevirerek takımımızı desteklemeliyiz"

Çeşme’yi seven herkesi maçlara davet eden Gün, "Takımımızı, en güzel şekilde, şarkılarla, marşlarla desteklesinler. Kesinlikle oyun içinde küfrü ve hakeme küfrü sevmiyorum. Ne futbolcuya, ne de hakeme kötü söz söylemeye hakkımız var. Avrupa maçlarında da görüyoruz; her iki takımın taraftarları yan yana oturabiliyor, marşlarla, tezahüratla takımlarını destekliyorlar. Çeşme de Türkiye’nin en batısında. Çeşmemize yakışır şekilde takımımızı desteklemeliyiz. Bandolarla, davullarla, tribünümüzü şenlik yerine çevirerek takımımızı desteklemeliyiz. Futbolun keyfini en güzel şekilde, hep beraber yaşamalıyız" diyerek taraftara mesaj verdi.

"3. Lig, Çeşme için ideal"

Çeşme Belediyespor’un iyi bir takım olduğunu, bu önemli karşılaşmaya da hazır olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Gün, şöyle konuştu: "Yeni oyuncularımızın katılmasıyla bir uyum süreci yaşadık. Sezon başından beri maç sonucu olarak iyi gidiyoruz, ama futbol olarak çok daha iyi oynayacaklarına inanıyorum. Bir, iki maç dışında, bana göre vasat futbol oynadık ama o bir iki maçta da, profesyonel lig seviyesinde oynadık. Tribünde keyifle maç izledim. Hep söylediğim gibi, ben temaşacıyım. Sonuçtan çok futbolun güzel oynanmasından yanayım. Bazı maçlarda da galibiyet aldık, ama futbol keyif vermedi. Futbolcularımız için yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. İdmanlarımız da düzenli olarak yapılıyor. Yalnız ilk 11’in aşağı yukarı belirlenmesi, diğer futbolcularımızda motivasyon eksikliğine neden olabilir. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Teknik direktörümüzle de konuştum. As futbolcu diye bir şey tanımıyorum. Koşmayan, çalışmayan futbolcumuzu kadroda görmek istemiyorum. Hocamız da gereğini yapacağını söyledi. Çeşme, BAL’ı da 3. Lig’i de hak ediyor. 3. Lig, Çeşme için ideal. Herkesin de buna inanması gerekir. Bu hedefimiz için alt yapının sağlam temeller üzerine oturması gerekiyor. Alt yapıya bu nedenle çok önem veriyoruz."