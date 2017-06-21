Çeşme’de 414 tekne Türk Bayrağı’na geçti

3 Mart tarihinde yayınlanan yabancı bayraktan Türk Bayrağı’na geçiş tebliği ile Çeşme Liman Müdürlüğü sınırları içinde bağlı bulunan çok sayıda tekne, Türk Bayrağı’na geçmek için Liman Başkanlığı’na başvuru yaptı. Çeşme Liman Müdürü Nihat Tozman, tebliğin yürürlüğü girdiği 3 Mart 2017 tarihinden bu yana, Liman Başkanlığı sınırları içinde bulunan 790 tekneden 414’ünün, yabancı bayraktan Türk Bayrağı’na geçiş işlemini tamamladığını söyledi.

Yüzde ellinin üzerinde teknenin Türk Bayrağı’na geçiş yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Liman Başkanı Tozman, "3 Mart 2017 tarih ve 29996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/3 sayılı, yabancı bayraktan Türk Bayrağı’na geçişe ilişkin tebliğ gereğince işlemlere başladık. Yabancı sicillerden çıkarak bağlama kütüklerine kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularını alıyoruz. Öncelikle teknenin ölçümleri yapılıp, demirbaş listesi tanzim edildikten sonra, bağlama kütüğü ruhsatı hazırlanarak, ithalat işlemi için Çeşme Gümrük Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Liman Başkanlığı’mızca, tebliğin yürürlüğe tarihten bu yana 414 teknenin Türk Bayrağı’na geçiş işlemi yapıldı" dedi.

Çeşme Liman Başkanlığı sınırları içerisinde, IC Çeşme Marina’da 256, Alaçatı Marina’da 182, Altınyunus Setur Marina’da 97, Teos Marina’da 191, Dalyan Çeştur Yat Limanı’nda 40, Dalyan Balıkçı Barınağı’nda 9, Çiftlik Balıkçı Barınağı’nda 6, Ilıca Balıkçı Barınağı’nda 3 ve Sığacık Balıkçı Barınağı’nda 6 adet olmak üzere 790 özel tekne bulunuyor. 3 Mart tarihinde yürürlüğe giren tebliğle, tekneler için yüzde 23 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanırken, yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1’e düşürüldü. Teknelerden her yıl alınan 400 TL ile 6 bin 500 TL arasındaki bağlama kütüğü harcı da kaldırıldı.