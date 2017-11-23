Çeşme’de 65 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan TCSG 81 Sahil Güvenlik Gemisi, Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu müdahale ederek durduran sahil güvenlik ekipleri, kaçak göçmenleri alarak gümrüklü sahada bulunan Ulusoy İskelesine götürdü. Göçmenler daha sonra da TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu tarafından gümrüklü sahadan alınarak Çeşme İskelesine ulaştırıldı. Aralarında çok sayıda çocuğun ve yaşlı kadınların da olduğu kaçak göçmenlere, yiyecek paketleri ve içecek dağıtılarak insani ihtiyaçları giderildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.