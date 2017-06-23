Çeşme’de bayram öncesi büyük huzur operasyonu

Çeşme’de, bayram tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için emniyet tedbirlerini arttıran Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekipleri, ortaklaşa huzur operasyonları yaptı. Ekipler, Alaçatı otoban gişelerinde de kimlik kontrolü yaparak, üst ve araç araması gerçekleştirdi. Asayiş Büro ve KOM Grup Amirliğinin ortak asayiş uygulamasına, KOM’un Belçika kurdu Mişa adlı narkotik köpeği de katıldı. Narkotik köpeği Mişa, durdurulan araçların bagajlarından indirilen çantalarda ve araç bagajlarında uyuşturucu aradı. Mişa, aramalar sırasında üç ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan, 24 gram kubar esrar maddesi ve 56 gram, esrar maddesinden yirmi kat daha güçlü olduğu ifade edilen Skank adlı uyuşturucu buldu.

Narkotik köpeği Mişa, çantaları koklayarak uyuşturucu maddeleri bulması ve tepki vermesi üzerine, bakıcısı olan polis memuru tarafından oyunla ödüllendirildi. Mişa’nın tepki verdiği çantalarda ve araçların içinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin bir bölümü ciklet kutuları içinde bulundu. Aramalar sırasında 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütücüsü, uyuşturucu sarma kağıtları, 1 adet Rambo bıçağı ve dikilen esrarın çabuk gelişmesini sağlayan ilaçlar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunduğu üç araçtaki 6 kişi sorguları yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kuru sıkı tabanca faturalı çıktı

Asayiş ve KOM ekiplerinin ortak huzur uygulaması sırasında bir aracın bagajında da kuru sıkı tabanca bulundu. Özel çantası içinde bulunan kuru sıkı tabancanın faturasını görmek isteyen ekipler, faturanın ibraz edilmesi üzerine faturayı incelediler. Asayiş ekipleri, kuru sıkı tabancanın özel kutusunda saklanması ve araç bagajında bulunması uyarısında bulundu Ekipler, kuru sıkı tabancanın faturası ile birlikte emniyet müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alınmasını da istedi

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarının, tatilcilerin huzur ve güveni için bayram tatili boyunca devam edeceğini bildirildi.