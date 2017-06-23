Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:05

Çeşme’de bayram öncesi büyük huzur operasyonu

İzmir’in Çeşme ilçesinde çok sayıda polis ekibi, Ramazan Bayramı öncesinde ortaklaşa huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Çeşme’de bayram öncesi büyük huzur operasyonu

23 Haziran 2017 12:05


Çeşme’de, bayram tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için emniyet tedbirlerini arttıran Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekipleri, ortaklaşa huzur operasyonları yaptı. Ekipler, Alaçatı otoban gişelerinde de kimlik kontrolü yaparak, üst ve araç araması gerçekleştirdi. Asayiş Büro ve KOM Grup Amirliğinin ortak asayiş uygulamasına, KOM’un Belçika kurdu Mişa adlı narkotik köpeği de katıldı. Narkotik köpeği Mişa, durdurulan araçların bagajlarından indirilen çantalarda ve araç bagajlarında uyuşturucu aradı. Mişa, aramalar sırasında üç ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan, 24 gram kubar esrar maddesi ve 56 gram, esrar maddesinden yirmi kat daha güçlü olduğu ifade edilen Skank adlı uyuşturucu buldu.


Narkotik köpeği Mişa, çantaları koklayarak uyuşturucu maddeleri bulması ve tepki vermesi üzerine, bakıcısı olan polis memuru tarafından oyunla ödüllendirildi. Mişa’nın tepki verdiği çantalarda ve araçların içinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin bir bölümü ciklet kutuları içinde bulundu. Aramalar sırasında 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütücüsü, uyuşturucu sarma kağıtları, 1 adet Rambo bıçağı ve dikilen esrarın çabuk gelişmesini sağlayan ilaçlar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunduğu üç araçtaki 6 kişi sorguları yapılmak üzere gözaltına alındı.



Kuru sıkı tabanca faturalı çıktı


Asayiş ve KOM ekiplerinin ortak huzur uygulaması sırasında bir aracın bagajında da kuru sıkı tabanca bulundu. Özel çantası içinde bulunan kuru sıkı tabancanın faturasını görmek isteyen ekipler, faturanın ibraz edilmesi üzerine faturayı incelediler. Asayiş ekipleri, kuru sıkı tabancanın özel kutusunda saklanması ve araç bagajında bulunması uyarısında bulundu Ekipler, kuru sıkı tabancanın faturası ile birlikte emniyet müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alınmasını da istedi


Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarının, tatilcilerin huzur ve güveni için bayram tatili boyunca devam edeceğini bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!