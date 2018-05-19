Çeşme’de, hem denizde hem karada 19 Mayıs kutlaması

Çeşme körfezine açılan yatlar, muhteşem görüntü oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Resmi törenin ilk bölümü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Resmi törenin ikinci bölümünde ise, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile, öğrenci bandosu eşliğinde, Çeşme çarşısında bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, Cumhuriyet Alanı’nda sona erdi.

Cumhuriyet Alanı’ndaki tören, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

"19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmasında, 19 Mayıs’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99. yıldönümü olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs, sadece Türk Milleti’nin kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti’nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasıdır. Kurtuluş Savaşı’mızda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine güvenmiş ve hiçbir zaman gençlerimiz, ulusunu ve liderlerini mahçup etmemiştir. Bu sebeple bilmelisiniz ki; milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bugünün siz gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız" diye konuştu.

"Mustafa Kemal’ler olarak yetişiyoruz"

Gençlik adına konuşmayı ise Sinem Peker adlı öğrenci gerçekleştirdi. Peker, yaptığı konuşmada, "Bu büyük günün bizlere armağan edilmesi, biz gençler için büyük bir şereftir. 19 Mayıs’ın Gençlik Bayramı olarak kutlanması, medeniyet yolundaki yürüyüşümüzde bizi daha çok cesaretlendirmektedir. Bizler, her dönemde Ulu Önder Atatürk’ün fikirlerini takip edeceğiz ve onun belirlediği hedeflere ulaşmak için hiç durmadan çalışacağız. Sevgili Atatürk; bize güvenmeni ve sonsuzluk uykusunda rahat olmanı diliyorum. Bizler, senin yenilikçi, coşkun ruhunu taşıyan Mustafa Kemal’ler olarak yetişiyoruz. Bizler, Mustafa Kemal’leriz" dedi.

Resmi tören, Buse Dağaşan’ın, "Ben Bandırma Vapuru" adlı şiiri okumasıyla devam etti. Törende, "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Gençliği’nin Andı okunmasının ardından, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı step gösterisi, jimnastik gösterisi ve Halk Oyunları gösterilerinin gerçekleştirilmesinin ardından resmi tören sona erdi.

Resmi törenin sona ermesinin ardından, CHP İlçe Başkanlığı, ADD Çeşme Şubesi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundular.

Denizde muhteşem gösteri

Öte yandan, Cumhuriyet Alanı’ndaki resmi törenler sırasında, Çeşme körfezinde de yatlar bir gösteri yaptılar. Türk Bayraklı tişörtler giyen yatçılar, yelken direklerine büyük boy Türk Bayrağı asarken, bir yatın direğine de üzerinde Atatürk’ün posteri olan yelken açıldı. Yatların Çeşme körfezindeki görüntüsü büyük ilgi çekerken, vatandaşlar muhteşem görüntüyü cep telefonları ile kaydettiler. Günü birlik tur tekneleri ise, "İzmir Marşı"nı çalarak ada turlarına başladılar.