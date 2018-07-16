Çeşme’de yelken yarışları bu yılda nefes kesecek

Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için geçen yıl ilk kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regata’nın bu yıl, yeni destekçileriyle daha da büyük, daha da coşkulu geçmesi bekleniyor.

Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenecek yat yarışlarının yoğun ilgi görmesi beklenirken, etkinlikler hakkında basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın bilgilendirme toplantısına, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina Başkanı Akif Sezer, TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük ve sponsorlar katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, basın bilgilendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Çeşme olarak şanslı bir coğrafyada bulunduklarını vurgulayarak, "Üç tarafı denizle kaplı, yelken için en iyi rüzgara sahip bir bölgedeyiz. Bu organizasyon, Çeşme için önemli bir organizasyon. Çeşme, kendi marka değeri içerisinde, Ege’nin iki yakasını birleştirecek böyle yelken yarışlarının yapılması, Çeşme’nin marka değerini arttırıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışların geçen yıla göre daha iyi olacağından eminim. Umarım bu yarışlar yıllarca sürer" diye konuştu.

“Çeşme’nin marka etkinliklerle desteklenmesi gerekir"

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yelken sporunu sevdirmek ve bu coğrafyada daha çok yapılmasını teşvik etmek istiyoruz. Yelken takımımız, yelken okullarımız, yarış organizasyonlarımız bunların hepsi bir zincirin halkaları. Arkas Sailing Team profesyonel bir takım, altyapıdan gençlerimiz yetişiyor ve bu sporcuların kendini geliştirip yabancı yarışçılarla buluşacakları zemini de oluşturuyoruz“ diyerek çıkış noktalarını anlatırken, "Çeşme’nin marka etkinliklerle desteklenmesi lazım. Doğru zamanda doğru yerde yapılan projeler karşılığını buluyor. Her yıl artan yerli ve yabancı yelkencilerin katılımıyla sürdürülebilir ve geleneksel bir yarış haline gelmesini hede?ediğimiz Arkas Aegean Link Regata’ya bu yıl uluslararası üç değerli marka daha destek veriyor" dedi.

"Uluslararası marka olma yolunda kuvvetli adımlarla ilerliyor"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da yaptığı konuşmada, amatör sporlara ilginin giderek azaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Seyircisinin az olduğu bu sporu, medyada ne kadar çok duyurabilirsek, o kadar çok yelkenci kazanabileceğimizi düşünüyorum. O nedenle katkılarınız bizim için çok önemli. Bu yıl ikincisi yapılacak Arkas Aegean Link Regatta, bence, uluslararası marka olma yolunda kuvvetli adımlarla ilerliyor. Bütün sponsorlarıyla, sevgiyle, aşkla yapılan bir iş olduğu ve mükemmel bir uyum olduğu için destekçileri ve yarışçıları her geçen yıl giderek artacak. Umuyorum ki, yurt dışında marka haline gelmiş yarışlar gibi, bu yarış da uluslararası marka haline gelecektir."

Gündüz mücadele, gece eğlence

Arkas Aegean Link Regata’da deniz tutkunları, yarışların ve Sakız turunun yanı sıra her gün Çeşme’de farklı bir mekanda yapılacak özel partilerle de keyi?erine keyif katacak. Yarışın son günü ise yarışçıları görkemli bir parti bekliyor. Etkinliklerin kapanışı ise Çeşme’nin en ünlü mekanlarından birinde düzenlenecek parti ile son bulacak. Yarışlar ise Ilıca Körfezi’nden, Çeşme merkezinden, Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan izlenebilecek.

Öte yandan, Arkas Aegean Link Regata’yı kazanan teknenin 1 yıl boyunca elinde bulundurduğu Overall Kupa, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi oluyor. Kupa geçen yılın birincisi Anything Dere Construction ekibinin müzesinde bir yıl kaldıktan sonra ise basın toplantısının sonunda düzenlenen törenle yarış komitesine teslim edildi.