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21 Mayıs 2018 20:04

CHP İzmir İl Başkanı Yücel’den liste değerlendirmesi

CHP İzmir milletvekili aday listesini değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Partide geçmişte görev yapmış il ve ilçe başkanlarının listede daha ön sıralarda olmasını, kadın ve genç adaylara daha fazla yer verilmesini beklerdik" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel’den liste değerlendirmesi

21 Mayıs 2018 20:04


CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin İzmir milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından İzmir listesini değerlendirdi. Yücel, "Seçim süreci başladıktan sonra ilçe örgütlerimizin de talep ve beklentileriyle paralel olarak bir çerçeve çizmiştik. Partide emeği olan, örgütün içinden gelen, partinin çeşitli kademelerinde görev almış, İzmir ve parti kamuoyunda tanınan adaylar olması gerektiğini ifade etmiştik. Bu isteğimizin tam anlamıyla karşılık bulduğunu söylemek maalesef mümkün değil. En azından geçmişte görev yapmış il ve ilçe başkanlarımızın biraz daha ön sıralarda aday gösterilmesini beklerdik. Kadın ve genç adaylarımızın sayısı da biraz daha fazla olabilirdi. Genel Merkezimizi ve Genel Başkanımızı da anlıyoruz elbette. Kısa zamanda önemli kararlar vermek durumunda kaldılar" dedi.



"Örgüte güç ve moral kattı"


Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden İzmir’den milletvekili adayı olmasının kendilerine güç ve moral kattığını belirterek, "Listede yer alan isimleri tartışmak doğru değil. Zaten 24 Haziran’a sayılı günler kalmışken bununla vakit kaybedemeyiz. Neticede bütün adaylarımız birbirinden değerlidir, partimizi temsil etmektedir. Özellikle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden İzmir’den aday olması, örgütümüze hem güç hem de moral katmıştır. Aday gösterilen diğer tüm arkadaşlarımız ve örgütümüzle birlikte canla başla çalışarak 24 Haziran’da partimizin oylarını en üst seviyeye çıkararak, verdiğimiz demokrasi mücadelesine İzmir’den güçlü bir omuz vereceğiz" ifadelerini kullandı.




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